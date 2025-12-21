Influenza A H3N2: cuáles son las medidas preventivas que recomienda el Ministerio de Salud

Ante la detección de casos de influenza A H3N2 subclado K en distintos países de Europa, América y Asia, el Gobierno nacional difundió una serie de recomendaciones preventivas para reducir el riesgo de circulación del virus en Argentina. Según información oficial, hasta el momento se confirmaron tres casos en el país.

El auge de la gripe H3N2 en 2025: una amenaza respiratoria global impulsada por un nuevo subclado

Desde la cartera sanitaria aclararon que la variante “no ha demostrado mayor gravedad clínica respecto de otros subtipos de influenza”, pero remarcaron la necesidad de sostener la vigilancia epidemiológica y reforzar los cuidados habituales frente a los virus respiratorios, especialmente en el inicio de la temporada de mayor circulación.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Medidas de prevención recomendadas

En un comunicado oficial, el Ministerio de Salud insistió en la importancia de mantener prácticas básicas de higiene y cuidado personal, que resultan clave para limitar la transmisión:

- Lavado frecuente de manos con agua y jabón.

- Cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar.

- Evitar compartir objetos de uso personal.

- Ventilar adecuadamente los ambientes cerrados.

- Limpiar y desinfectar superficies de contacto frecuente.

Consultar al sistema de salud ante la aparición de síntomas respiratorios como fiebre, dolor corporal, tos o congestión.

Un estudio de ANLIS-Malbrán detectó tres casos de un nuevo subclado de la "súper gripe" H3N2 en Argentina

Vacunación antigripal: a quiénes está dirigida

Las autoridades sanitarias recordaron que la vacuna antigripal anual continúa siendo la principal herramienta de prevención y está disponible de forma gratuita en hospitales y centros de salud públicos. Los grupos priorizados para recibirla son:

- Niños y niñas de 6 a 24 meses.

- Personas gestantes y puérperas.

- Personas de 2 a 64 años con factores de riesgo.

- Mayores de 65 años.

- Personal de salud y personal estratégico.

Además, se recomendó mantener completos y actualizados los esquemas del Calendario Nacional de Vacunación, como parte de una estrategia integral de protección frente a enfermedades respiratorias.

Gripe H3N2: una nueva cepa más mutada pone en alerta a las autoridades sanitarias

Contexto internacional y regional

El subclado K del virus influenza A H3N2 viene generando un aumento de la demanda hospitalaria en varios países de Europa y Asia. En América del Sur, Chile y Perú ya confirmaron casos, mientras que Bolivia y Ecuador activaron alertas sanitarias y reforzaron sus campañas de vacunación preventiva.

En ese marco, las autoridades argentinas subrayaron que la situación local se mantiene bajo control, aunque destacaron la importancia de anticiparse mediante la prevención y la vigilancia activa para evitar brotes durante los próximos meses.