Dengue en Córdoba: cómo eliminar los criaderos de mosquitos

La Provincia informó que tras los días de altas temperaturas y de lluvias "es importante profundizar los cuidados para evitar la proliferación del mosquito Aedes aegypti, vector del dengue, la chikungunya y el zika".

Aedes aegypti

Los resultados del último informe del monitoreo de ovipostura en la ciudad de Córdoba revelaron que "más del 80 por ciento de los sensores registraron actividad de oviposición, es decir, presencia de huevos de mosquito Aedes aegypti".

Además recordó que "bajo esta estrategia se instalaron más de 100 sensores distribuidos en diferentes puntos de la Capital, que son monitoreados semanalmente por el equipo de Zoonosis".

"De estos 102 sensores colocados, se detectaron 83 con presencia de huevos; y en 65 dispositivos se observó un rango de 11-50 huevos, por encima del resto de sensores con ovipostura", precisó en un comunicado oficial.

La Provincia señaló que "la principal medida de prevención de estos virus es la eliminación de los potenciales criaderos de larvas de mosquitos dentro de las viviendas, dado que este es el hábitat principal de este vector".

"Por eso, para evitar que el mosquito continúe su ciclo reproductivo, es fundamental revisar la casa y sus alrededores en busca de cualquier recipiente que sea capaz de acumular agua y que se convierta así en un potencial criadero de larvas", agregó.

"Estos objetos deben ser desechados o, de no ser posible, vaciados, limpiados y colocados boca abajo para evitar que sigan funcionando como depósito de agua", puntualizó.

Cómo eliminar los posibles criaderos

Limpiar y cepillar floreros, bebederos de mascotas y el drenaje del aire acondicionado. En el caso de recipientes que no se pueden vaciar, color arena hasta el borde.





floreros, bebederos de mascotas y el drenaje del aire acondicionado. En el caso de recipientes que no se pueden vaciar, color arena hasta el borde. Tapar y mantener limpios los tanques, cisternas y piletas.





los tanques, cisternas y piletas. Dar vuelta cualquier objeto que pueda acumular agua, como baldes o botellas, o eliminarlos si se encuentran en desuso.





que pueda acumular agua, como baldes o botellas, o eliminarlos si se encuentran en desuso. Mantener los patios y jardines limpios y desmalezados.





los patios y jardines limpios y desmalezados. Destapar y limpiar las canaletas y los desagües de lluvia.





las canaletas y los desagües de lluvia. Hay que prestar especial atención a los envases o botellas al aire libre, y las cubiertas de automóviles en desuso que, por su estructura y material, favorecen el desarrollo de estos vectores.



A la vez es necesario intensificar la vigilancia de síndrome febril agudo y la notificación por parte de los equipos de salud, ya que es una herramienta fundamental para tomar las acciones necesarias para controlar los brotes y cuidar la salud de la población.

Cómo evitar picaduras

Además de las acciones necesarias para evitar que el mosquito se reproduzca, también es imprescindible tomar medidas complementarias para evitar picaduras. Para ello, se recomienda:

