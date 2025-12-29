Fiscalía General, solo varones: asociación de juezas reclama por incumplimiento de tratados internacionales

En el marco de los nombramientos propuestos por el gobernador Martín Llaryora, en las cúpulas de los organismos que integran las cabezas del Poder Judicial de Córdoba, la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (Amja) expresó su preocupación por la falta de mujeres en la propuesta de fiscales generales adjuntos elevada a la Legislatura provincial.

La entidad envió -el sábado pasado- una nota formal a la vicegobernadora y presidenta de la Unicameral, Myrian Prunotto, solicitando que el planteo sea leído al inicio de la sesión de este lunes en la que se tratarán los pliegos.

Los últimos cambios y la creación de la Procuración Penitenciaria marcan el contexto político e institucional. La instalación de ese nuevo corganismo trajo aparejada la propuesta como titular de Bettina Croppi, quien hasta ahora se desempeñaba como fiscal adjunta y era la única mujer en la conducción de la Fiscalía General. Con su traslado, el Ministerio Público Fiscal quedará integrado exclusivamente por varones en su máxima cúpula, pese a que se trata del órgano encargado de diseñar y evaluar las políticas criminales de la provincia, con áreas sensibles como la violencia familiar y de género, un fenómeno que crece sin cesar y una de las prioridades que hasta ahora tenía a su cargo Croppi.

En la nota dirigida a Prunotto, la presidenta de la Asociación, la camarista Eve Flores, advierte que en la propuesta de fiscales adjuntos “no se ha nominado a ninguna mujer”, lo que considera contrario a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que tiene jerarquía constitucional. El comunicado subraya que esas disposiciones han sido históricamente respetadas por el propio cuerpo legislativo cordobés en su integración.

El texto también recuerda que durante más de 15 años y de manera ininterrumpida el Ministerio Público Fiscal contó con mujeres en cargos de alta relevancia: desde 2007 fueron designadas fiscales adjuntas María Marta Cáceres de Bollati, Alejandra Hillman y la propia Bettina Croppi. Para la asociación, esa trayectoria marca un estándar institucional que ahora se vería interrumpido.

Además, el pronunciamiento destaca que el propio gobernador Llaryora ha manifestado públicamente su apoyo a la integración de mujeres en los órganos de decisión. Como ejemplos, menciona la actual composición del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba y la postura expresada por la senadora Alejandra Vigo en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado de la Nación, donde impulsó la necesidad de incluir mujeres en la Corte Suprema de Justicia.

“Rogamos que esta nota sea leída en la apertura de la sesión de tratamiento de los pliegos de propuestas de fiscales adjuntos”, concluye el comunicado, que pone en el centro del debate la paridad de género en uno de los espacios más sensibles del sistema judicial cordobés, en momentos en que se redefinen las estructuras de poder dentro del Ministerio Público Fiscal.