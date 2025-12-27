¿Por qué Bettina Croppi pudo aceptar el cargo de procuradora penitenciaria?

Hace tres años, Bettina Croppi asumió como fiscal general adjunta. Su tarea previa como fiscal de violencia familiar y de género hizo que continuara con esa especialización en la Fiscalía General. Allí su cargo es inamovible. Como procuradora penitenciaria tendrá mandato por cinco años. La propuesta de encabezar el nuevo organismo la sorprendió, pero al parecer, no dudó en aceptar de inmediato. Según pudo conocer este medio, el ofrecimiento se produjo después de que se aprobara la creación del nuevo organismo.

A la par de su especialización en género, en estos últimos años Croppi recibió a los representantes del Comité Nacional contra la Tortura cuando visitaron Córdoba y pidieron informes. También fue quien organizó las jornadas de capacitación sobre los protocolos internacionales de investigación contra la tortura de Minnesota y Estambul.

Hay que recordar, además, que fue la representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) en la audiencia convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde abogados plantearon el exceso de la prisión preventiva en Córdoba.

La salida de Croppi dejará un vacío enorme en la Fiscalía General, ya que está al frente de las políticas criminales sobre violencia familiar y de género, de la problemática particular de la Unidad Judicial del Polo de la Mujer, desbordada por la demanda de mujeres que acuden en procura de protección.

En la Procuración, la secundarán como adjuntos María Florencia Degano, Iván Rodríguez y Guadalupe Trillo Pellizari. Rodríguez es un fiscal de Instrucción con capacitación en Derechos Humanos. Fue muy criticado por haber archivado la investigación a su colega Guillermo González por una reunión con funcionarios del Hospital Materno Neonatal cuando se produjeron los ataques seriales a recién nacidos, en 2022. En tanto, Trillo Pellizari fue directora del Órgano de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad; conoce de primera mano al Servicio Penitenciario.