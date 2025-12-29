Luis Juez: "Yo lo acompaño a Javier, pero obviamente que la gente no la está pasando bien"

El senador nacional Luis Juez reiteró su apoyo al presidente Javier Milei aunque advirtió que “la gente no la está pasando bien”.

“Quiero que le vaya bárbaro”

“Yo lo acompaño a Javier, al presidente, quiero que le vaya bárbaro pero obviamente que la gente no la está pasando bien”, aseguró.

“Vos no salís del pantano, de la profundidad, del desmanejo, de la distorsión de un día para el otro”, agregó en declaraciones a Radio Rivadavia.

“No se tiene que enojar nadie en el Gobierno”

“Hay que decirlo, hay que repetirlo, y no sé tiene que enojar nadie en el Gobierno. Todavía no le está llegando a la gente lo que se pretende que le llegue que es la estabilidad económica, la tranquilidad, la mejora en el salario, la recuperación del salario real”, subrayó el senador por Córdoba.

“Por supuesto que hay indicadores, números mucho más racionales en temas de inflación, mucho más inteligente en materia de impacto que genera la incertidumbre económica. Por supuesto que la macroeconomía logra ver que hay cosas y hay variables que hace que el crédito internacional pueda llegar”, aclaró.

Y luego recalcó: “Ahora necesitamos que le llegue al salario, al bolsillo, ordenar bien el tema, ser austero”.

“Tenés que oír lo que pasa”

“Así como decía el obispo (Enrique) Angelelli ´con un oído en el pueblo, con el otro en el Evangelio´. Tenés que oír lo que pasa. No te tenés que subir al caballo y creer que está todo resuelto. La gente todavía la está pasando complicado”, insistió Juez.

“Necesitamos que la sociedad en su conjunto condene la corrupción. Es un problema de la sociedad. No importa el partido político que sea, no importa si es peronista o radical, o qué carajo es, sea Toviggino, Tapia. La corrupción hay que condenarla”, recalcó.

Por último expresó que “si lográramos establecer ese parámetro de ´el que las hace, las paga´, sería la posibilidad de empezar a pensar en un país en serio”.