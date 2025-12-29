Prohibición de naranjitas en Córdoba: un trabajador defendió la actividad y sostuvo que "no somos todos iguales"

En la antesala de una sesión clave en la Legislatura de Córdoba, donde el oficialismo busca aprobar una reforma del Código de Convivencia que incluye la prohibición de los naranjitas no autorizados, un trabajador del sector advirtió sobre el impacto social de la medida y reclamó que no se criminalice a quienes cumplen reglas.

En diálogo con El Doce, Jesús Salvaro Caro, cuidacoches desde hace más de 20 años, cuestionó que el debate avance hacia una prohibición amplia sin distinguir realidades. En ese sentido, reconoció que existen conductas problemáticas dentro del sector, pero insistió en que deberían ser abordadas de manera puntual. “Hay naranjitas que hacen bien su trabajo y otros que no, y debería aplicarse la ley sobre los que no están cumpliendo”, planteó.

El trabajador explicó que su forma de trabajo se basa en el pedido voluntario de colaboración y no en la exigencia. “Yo no le exijo a nadie, pido colaboración”, afirmó, y señaló que su vínculo con vecinos y automovilistas se construye desde el respeto cotidiano.

Salvaro Caro también recordó que, en el pasado, existían mayores controles estatales sobre quienes trabajaban en cada cuadra. “Antes la policía pasaba, tomaba los datos y sabía quién estaba. Ahora hace mucho que no lo hacen”, señaló, y sugirió que reforzar esos mecanismos sería una alternativa a la prohibición total.

El testimonio se dio en medio de un debate atravesado por fuertes tensiones políticas. El proyecto impulsado por el Ejecutivo provincial propone limitar la actividad de cuidacoches únicamente a quienes cuenten con autorización municipal y prohíbe de manera expresa la tarea de los limpiavidrios, bajo el argumento de ordenar el espacio público y mejorar la seguridad vial.

“Yo trabajo también en la construcción, pero no alcanza”, explicó el cuidacoches, y remarcó que la discusión legislativa se da en un momento especialmente sensible del año.

Finalmente, sostuvo a El Doce que cuando el trabajo se realiza con respeto, compromiso y lealtad, es posible construir vínculos y sostener la actividad en cualquier ámbito.