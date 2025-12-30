Fin de año y salud mental: Córdoba refuerza la red pública de escucha y acompañamiento

La Municipalidad de Córdoba ofrece a los vecinos un servicio gratuito de escucha y orientación en salud mental y adicciones disponible las 24 horas, los 365 días del año, junto a una red de espacios comunitarios distribuidos en la ciudad. La iniciativa está dirigida a personas que, durante el cierre de año, atraviesan angustia, tristeza o situaciones de crisis asociadas a los balances personales y al fin de ciclo. El dispositivo puede ser utilizado para consultas propias o para acompañar a un familiar, amigo o conocido.

El fin de año suele concentrar una fuerte carga simbólica vinculada al cierre de etapas, lo que puede intensificar emociones y aumentar la sensación de vulnerabilidad. Desde el sistema de salud municipal remarcan que no existe una única forma de vivir esta época y que no todas las personas cuentan con vínculos, recursos o motivos para celebrar. En ese contexto, se promueve validar las emociones y conocer los recursos disponibles para pedir ayuda.

Año Nuevo en Córdoba: cómo será el funcionamiento de los servicios municipales el 31 de diciembre y 1 de enero

Lucas Torrice, Subsecretario de Salud Mental y Adicciones, explicó que la política pública en esta área comenzó a consolidarse a partir de 2019. “Antes no existía una política de salud mental y adicciones en la ciudad, y desde entonces se fue construyendo una red que hoy cuenta con nueve espacios de prevención y asistencia”, señaló. Además, indicó que "actualmente se encuentra en obra un décimo centro y un área de internación en el Hospital Municipal Príncipe de Asturias".

Sobre la línea gratuita 0800 888 5555, Torrice detalló que fue creada en septiembre de 2024 como una herramienta complementaria del Observatorio de Salud Mental y Adicciones. “Funciona las 24 horas, es atendida por profesionales y alrededor del 15% de las llamadas del primer año correspondieron a situaciones de urgencia o riesgo de vida”, precisó. En esos casos, la línea articula con el 107, hospitales y otras áreas de emergencia.

Desde una mirada clínica y comunitaria, la Directora de Salud Mental Comunitaria, Clara Gutiérrez, explicó que esta etapa del año suele generar mayor presión psicológica. “Diciembre nos invita culturalmente a hacer balances y a sentir que todo debería estar resuelto al 31, y eso no impacta de la misma manera en todas las personas”, afirmó. Según indicó, esa exigencia puede derivar en angustia, culpa, nostalgia o pedidos de ayuda.

Vestirse, comer o equiparse: qué es más caro y qué sigue siendo accesible en Argentina

Gutiérrez señaló que noviembre, diciembre y los primeros meses del año suelen ser los más sensibles en términos de demanda. “Hemos recibido llamados de personas de entre 15 y 85 años, con un 70% de mujeres y un 30% de varones, y más de la mitad de las consultas, el 53%, son por situaciones propias”, detalló. También explicó que los principales motivos de consulta están vinculados a crisis vitales, consumo problemático e ideación suicida.

En relación con el funcionamiento de los centros, la funcionaria aclaró que cada caso es abordado de manera singular. “La internación es siempre el último recurso, y se priorizan estrategias ambulatorias, individuales o grupales, desde un modelo comunitario y de derechos”, sostuvo. Además, destacó la importancia de los talleres, grupos y actividades que fortalecen los lazos sociales.

La cadena internacional Howard Johnson anunció la construcción de su décimo hotel en Córdoba

Además, la directora advirtió que las redes sociales se convierten en un factor clave en esta época, al reforzar mandatos y estereotipos sobre cómo deberían vivirse las fiestas y los balances de fin de año. “Muchas veces esa imagen idealizada no coincide con la realidad de las personas y genera mayor presión y malestar”, señaló.

En ese sentido, concluyó que ese cuidado también implica saber que existen espacios municipales de escucha y acompañamiento disponibles para quienes lo necesiten. “Eso es lo que es la invitación, a cuidarnos a nosotros mismos, pero también al otro y a nuestra comunidad”, expresó.

Ante situaciones de malestar, angustia o crisis, los vecinos pueden comunicarse en cualquier momento con la línea gratuita 0800 888 5555, que estará operativa incluso durante las fiestas. Los centros municipales retoman la atención presencial en sus horarios habituales, mientras que en casos de urgencia se recomienda acudir al hospital más cercano.