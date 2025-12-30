Vestirse, comer o equiparse: qué es más caro y qué sigue siendo accesible en Argentina

Un nuevo informe de la Fundación Mediterránea puso el foco en cómo terminan el año los precios en Argentina en una comparación internacional, en un contexto marcado por el proceso de desinflación, cambios en el régimen cambiario y una agenda económica que vuelve a colocar la competitividad en el centro del debate.

El estudio compara precios de bienes y servicios de consumo en distintos países, medidos en dólares, y analiza su evolución entre mayo, agosto y mediados de diciembre de 2025. Según explica el informe, “los precios de un país, medidos en una moneda común como el dólar, pueden cambiar en el tiempo por la inflación local y por modificaciones en el tipo de cambio”, una dinámica que en Argentina suele mostrar una volatilidad mayor que en otras economías.

Tipo de cambio real: por debajo del promedio histórico

En diciembre de 2025, el tipo de cambio real multilateral (TCRM) se ubicó en 1.439 pesos, un nivel que resulta “un 19,7% por debajo del promedio de los últimos 25 años”, estimado en 1.794 pesos. No obstante, la Fundación Mediterránea aclara que el indicador aún se encuentra “significativamente por encima de otros períodos en los que el tipo de cambio estuvo muy atrasado”, como 2001, 2015, 2017 y 2023.

“El TCRM sigue siendo un 42,3% mayor al de octubre de 2001 y 25,4% superior al de noviembre de 2015”, detalla el informe de Fundación Mediterránea, que además recuerda que, en las últimas dos décadas y media, Argentina tuvo un tipo de cambio real por debajo de su promedio de largo plazo en más de la mitad del tiempo.

El índice Big Mac y la volatilidad de precios

Otra referencia utilizada para medir competitividad es el índice Big Mac que elabora la revista The Economist. A comienzos de 2025, Argentina se encontraba entre los países más caros del mundo, con una hamburguesa que costaba 7 dólares, sólo por debajo de Suiza.

Sin embargo, la última medición de julio mostró una corrección: “Luego de una leve suba del tipo de cambio, el precio bajó a 5,1 dólares”, señala la Fundación Mediterránea. Con ese valor,Argentina pasó a ubicarse en la mitad del ranking internacional, con precios similares a Australia, aunque aún por encima de Chile y Brasil.

El informe remarca que esta evolución refleja “la alta volatilidad de precios relativos que ha caracterizado a la economía argentina”, con fuertes cambios incluso dentro de un mismo año.

Alimentos y bebidas: una posición intermedia

En el rubro alimentos y bebidas, la comparación de diez productos en diez países muestra que Argentina resulta más cara en el 39% de los casos. Brasil aparece como el país con precios más bajos frente a Argentina en nueve de los diez productos relevados, mientras que China presenta valores inferiores en el 80% de los casos.

En contraste, en economías como Estados Unidos, Australia, Francia o Corea del Sur, entre el 70% y el 100% de los precios superan a los locales. “Argentina aparece relativamente cara en agua mineral, pero presenta precios bajos en queso, papas y carne bovina”, destaca el informe.

Según la Fundación Mediterránea, este desempeño responde en parte a “la elevada productividad agropecuaria y a la aplicación de derechos de exportación, que tienden a reducir los precios en el mercado interno”.

Bienes durables: el principal problema de competitividad

El diagnóstico más crítico surge en bienes durables, indumentaria y calzado. En este segmento, Argentina resulta el país más caro en el 81% de los casos, aunque mejora respecto del 90% registrado en el informe previo.

Autos, motos, electrodomésticos, ropa y calzado muestran precios “sistemáticamente más elevados que en el resto de los países”, una situación que el informe atribuye a “la combinación de alta protección comercial y elevada carga tributaria interna”.

“Los derechos de importación, las restricciones al ingreso de bienes y los impuestos internos como IVA, Ingresos Brutos e impuestos específicos refuerzan la brecha de precios”, sostiene el estudio. Entre los productos más caros del relevamiento se destacan la freidora de aire, los vestidos y las zapatillas, donde Argentina lidera el ranking.

Servicios: más baratos que en países desarrollados

En servicios personales y familiares, Argentina aparece como más cara en el 32% de los casos, una leve mejora frente al 36% del informe anterior. La diferencia es más marcada frente a Brasil, donde los precios argentinos resultan más altos en el 80% de los ítems, mientras que frente a Chile la proporción se reduce al 50%.

El país se muestra relativamente caro en una comida en restaurante, pero más barato en servicios como gimnasio, educación preescolar, transporte urbano y nafta. En algunos casos, como el boleto urbano, el informe señala que “la incidencia de subsidios estatales explica parte de la diferencia”.

Ranking global: ropa y calzado, entre los más caros del mundo

Al ampliar la comparación a 100 países utilizando la base de datos de Numbeo, la Fundación Mediterránea confirma que los precios más altos de Argentina a nivel global se concentran en indumentaria y calzado. Un vestido de marca internacional ocupa el primer puesto como el más caro del mundo, mientras que las zapatillas deportivas se ubican en el cuarto lugar.

En el extremo opuesto, productos como el vino de gama media, la carne vacuna y la cuota mensual de gimnasio aparecen entre los más baratos del ranking.

Como conclusión, el informe señala que Argentina cierra 2025 “con una mejora en la competitividad de precios en los últimos meses”, aunque mantiene fuertes desequilibrios según el rubro. Mientras los bienes durables siguen siendo el principal foco de sobreprecios, alimentos y servicios muestran una posición “intermedia y relativamente favorable” en la comparación internacional.