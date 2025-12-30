Córdoba: cuáles fueron los nombres de bebés más elegidos en 2025

La Municipalidad de Córdoba realizó este año 14.473 trámites de inscripciones de manera gratuita en las distintas dependencias del Registro Civil Municipal, se informó oficialmente.

Nombres

Además precisó que "con la finalidad de estar más cerca y facilitar los trámites a vecinos y vecinas, la Secretaría de Gobierno descentralizó el accionar del Registro Civil y sumó dependencias en la Maternidad Provincial “Brigadier Gral. Juan Bautista Bustos”, en el Hospital Materno Neonatal y, a través de una articulación público-privada, en la clínica Reina Fabiola".

El 54% de los registros del 2025 se concretó en las tres instituciones de salud, detallaron desde el municipio.

El resto de los inscriptos se gestionó: 19% en la sede central del Registro Civil y 27% las dependencias ubicadas en los CPC de la ciudad.

Cuáles son los nombres más elegidos



En el caso de las niñas, el nombre más solicitado fue Olivia (251 registros). Le siguen Ema (196), Isabella (160), Emilia (145), Ámbar (141), Sofía (136), Catalina (130), Mía (127), Francesca (124) y Martina (115).

Cierran la lista de los 20 nombres más buscados Renata (105), Roma (96), Delfina (95), Zoe (95), Alma (91), Chloe (89), María (89), Emily (84), Luz (84) y Victoria (83).

En el caso de los varones, el nombre más elegido fue Mateo, con 258 registros. El segundo más solicitado fue Bautista (208). Desde hace varios años estos dos nombres se encuentran en el podio de los más solicitados por los vecinos y vecinas de la ciudad.

Le siguen Noah (179), Liam (171), Lorenzo (165), Felipe (163), Valentino (151), Benicio (146), Bruno (143), Luca (124), Enzo (118), Benjamin (115) y Eitan (112). Cierran la lista Giovanni (110), Bastian (107), Teo/Theo (99), Tomás (93), Ciro (92), Thiago (89) y Gino (88).