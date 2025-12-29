Córdoba: asumió la nueva cúpula de la Policía provincial

En un acto encabezado por el ministro de Seguridad de la Provincia, Juan Pablo Quinteros, este lunes asumieron las nuevas autoridades de la cúpula de la Policía de Córdoba. La ceremonia se realizó en la explanada de la Jefatura de Policía, donde se formalizó el recambio de mandos superiores de la fuerza.

Durante el acto, el comisario general licenciado Marcelo Marín fue designado como nuevo jefe de la Policía provincial. Además, el comisario general abogado licenciado Alberto Bietti asumió como subjefe Capital; el comisario general licenciado Iván Rey como subjefe Interior; mientras que el comisario general licenciado Federico Cisnero continúa en funciones como subjefe Administrativo.

Al tomar la palabra, el ministro Quinteros destacó la trayectoria y el perfil profesional del nuevo jefe policial, al señalar que se trata de un recambio que responde a una lógica institucional. “Marcelo Marín es un extraordinario policía, con casi 35 años de antigüedad, de vasta trayectoria, experiencia y profundo profesionalismo”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que las modificaciones forman parte de un proceso de recambio “ordenado, periódico y planificado”, impulsado desde el Ministerio de Seguridad, y subrayó que la nueva conducción se inscribe en una línea de continuidad. “Marín representa una continuidad de una Policía ética, apegada a la ley y comprometida con los cordobeses”, afirmó.

Por su parte, el flamante jefe de Policía agradeció el respaldo del gobernador y del ministro de Seguridad, y dedicó palabras de reconocimiento a su antecesor, el comisario general Leonardo Gutiérrez. Marín aseguró que su gestión dará continuidad a los lineamientos previos y destacó que la institución atraviesa “un momento histórico y un cambio de paradigma” en materia de equipamiento, acompañamiento y contención.

Asimismo, se dirigió a los integrantes de la fuerza y los convocó a “continuar por el camino del bien, el sendero que marca la legislación”, con el objetivo de fortalecer la confianza de la sociedad en la institución policial. “Debemos ser empáticos, responsables y extremadamente criteriosos al momento de actuar”, expresó.

Durante el acto también se realizó un reconocimiento al comisario general Leonardo Gutiérrez, quien finalizó su gestión como jefe de Policía, y al comisario general Antonio Urquiza, que se desempeñó como subjefe Interior. Gutiérrez, al despedirse, afirmó que concluye su etapa “con la satisfacción de haber honrado el uniforme” y agradeció a los hombres y mujeres de la Policía de Córdoba por el acompañamiento durante su gestión.