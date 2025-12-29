Código de Convivencia “a medias”: consenso para algunos cambios y freno a la prohibición de naranjitas y limpiavidrios

En medio de una dinámica legislativa cargada de idas y vueltas, el oficialismo resolvió avanzar con una reforma parcial del Código de Convivencia, dejando fuera —al menos por ahora— la prohibición de los naranjitas “truchos” y los limpiavidrios, dos de los puntos más polémicos del paquete impulsado por el gobierno de Martín Llaryora.

La decisión, que cuenta con acompañamiento de sectores de la oposición, apunta a aprobar únicamente los cambios que reúnen mayor consenso político y social, y postergar para el inicio del período legislativo 2026 el debate sobre las figuras que generan mayores resistencias.

Las dudas y retrocesos afloraron en las últimas horas, luego de que una iniciativa que parecía encaminada a votarse en su totalidad entrara en modo marcha atrás, especialmente tras el pronunciamiento público de la Iglesia de Córdoba, que cuestionó los artículos vinculados a problemáticas sociales, como la prohibición de cuidacoches y limpiavidrios.

El comunicado de la Pastoral Social generó fuerte malestar en el oficialismo. La legisladora Nadia Fernández fue una de las voces más duras: aseguró no coincidir con el documento, al que acusó de tener “un sesgo importante” y de desconocer el trabajo previo en comisión. También cuestionó el silencio de la Iglesia ante declaraciones polémicas de la senadora nacional Carmen Álvarez Rivero.

El liberal mileista Gregorio Hernández Maqueda -uno de los fervientes impulsores de la restricción- marcó diferencia con la Iglesia en este punto sobre los "naranjitas". Al exteriorizar su malestar, Fernández se despachó en un momento de la reunión de comisión con el ácido comentario de “el curita Munir (Bracco) y toda esa banda". Los dos reconocieron ser católicos, pero plantearon que el tema viene siendo analizado en comisión, al rechazar el mote de “entre gallos y medianoche”.

La oficialista también dijo que la Iglesia no salió a rechazar las declaraciones de senadora Álvarez Rivero cuando dijo que “los niños argentinos no tienen derecho a venir al Hospital Garrahan a ser curados”. “No dijeron nada”, cuestionó y afirmó que la senadora anda con el crucifijo en la mano.

La Pastoral Social de Córdoba pidió frenar el apuro y debatir con más tiempo el Código de Convivencia

Moción

En ese contexto, el presidente del bloque oficialista, Facundo Torres, propuso formalmente avanzar solo con los artículos que cuentan con acuerdo amplio y dejar en comisión los vinculados a naranjitas y limpiavidrios. Luego, también, se sumaron las sanciones para los antivacunas y la restricción de motos con acompañantes.

Estos puntos que generan controversia tendrán mayor debate en el inicio del 2026, al retornar del receso legislativo. A esa postura se sumaron la UCR y el juecismo, que coincidieron en la necesidad de un mayor debate.

Torres defendió respetar la autonomía municipal para regular el uso del espacio público y el estacionamiento medido. En ese plano, argumentó que muchos municipios y comunas aún no tienen reglamentado el uso del espacio público, por lo que consideró necesario otorgar tiempo a los gobiernos locales para adecuarse, dictar normativas propias y luego adherir a la ley de manera efectiva.

Duro rechazo

No todos acompañaron la postergación. Hernández Maqueda y Agustín Spaccesi reclamaron que la prohibición de naranjitas y limpiavidrios se sancione de inmediato, al señalar que el tema fue tratado en al menos tres reuniones de comisión y una sesión, más que cualquier otro proyecto.

"Apretó (Ángel) Rossi, reculó (Martín) Llaryora. Resultado: el pueblo se queda más inseguro, sin ley-anti naranjitas y anti-limpiavidrios. ¿El Gobierno secular y laico donde quedó? No cuestionamos doctrina de fe. Cuestionamos este apriete mal intencionado de la izquierda populista que atraviesa la Iglesia que ni se tomaron el trabajo de leer el proyecto. Nosotros vamos a insistir. Cueste lo que cueste", fustigó el liberal mileista.

Desde el Frente de Izquierda, Luciana Echevarría advirtió que no están dadas las condiciones sociales para avanzar con decisiones de “mano dura” en medio de la crisis económica y pidió no emitir despacho sobre la reforma hasta dar un debate más profundo.

Finalmente, la estrategia que se impuso fue la de aprobar una reforma “a medias”, avanzar ahora con los puntos de consenso y patear para 2026 las definiciones sobre naranjitas y limpiavidrios, en un escenario donde la tensión política, social y religiosa dejó en evidencia que el Código de Convivencia sigue siendo un terreno sensible.

Designaciones de cúpula: fuerte choque PJ y oposición por el “control” judicial de Llaryora

La esencia de la reforma

Según destacó Fernández, el cambio estructural más relevante es la designación del Ministerio de Seguridad como autoridad de aplicación del Código, con facultades para planificar, coordinar y diseñar la política contravencional bajo un esquema de trabajo interagencial, que involucra a la policía, la Justicia y otras áreas del Estado.

La parlamentaria oficialista aclaró que esta decisión no implica volver al viejo Código de Faltas: la policía conserva funciones preventivas y operativas, mientras que el juzgamiento sigue en manos de autoridades judiciales.

La reforma incorpora la figura de reiterancia como agravante en la graduación de sanciones cuando se cometen nuevas infracciones mientras una sentencia anterior no está firme, con criterios objetivos como la proximidad temporal y la similitud de las conductas. Además, promueve el uso de información y evidencia para identificar zonas de alta conflictividad y optimizar recursos.

Otro eje central es el enfoque victimo-céntrico: el proyecto reconoce que las contravenciones generan víctimas e incorpora una mirada restaurativa, con la creación de un servicio de acompañamiento y medidas de resguardo para las personas afectadas.

En materia de antecedentes contravencionales, se establece su caducidad: un año si no se inicia el procedimiento, dos años si está en trámite y tres años cuando hay sentencia firme, plazo tras el cual no pueden seguir registrados.

La iniciativa también habilita el decomiso de bienes utilizados para cometer infracciones, que podrán tener un nuevo destino si no son reclamados en 180 días, y amplía las medidas educativas y resocializadoras, como la asistencia obligatoria a cursos en seguridad vial, convivencia, violencia o cuidado ambiental.

Ley de Tránsito

La modificación a la Ley de Tránisto se despachó por amplia mayoría. Uno de los cambios más relevantes en materia de tránsito será la incorporación formal de los sistemas de encendido automático de luces -conocidos como DRL- como válidos para circular durante el día. Se trata de una adecuación largamente reclamada por conductores en Córdoba, ya que estos dispositivos vienen incorporados de fábrica en muchos vehículos nuevos.

Con la modificación, quienes circulen por rutas provinciales o nacionales con luces DRL encendidas no podrán ser sancionados por la Policía Caminera. La norma aclara que la validez rige exclusivamente durante el día y que, en el caso de los vehículos que no cuenten con esta tecnología, se mantiene la obligatoriedad de llevar las luces bajas encendidas.

Además, la reforma de la ley de Tránsito contempla el endurecimiento de sanciones para conductas temerarias, especialmente en autopistas y autovías. Se prevé un aumento de multas y una agravación de penas para infracciones vinculadas a excesos de velocidad y maniobras de alto riesgo.