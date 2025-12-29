Video: vecinos de Alta Gracia evacuaron sus casas por avioneta que hacía piruetas a baja altura

Una jornada de terror vivieron los vecinos de barrio El Golf, en Alta Gracia, cuando una avioneta realizó acrobacias aéreas sobre la urbanización durante cerca de 20 minutos el sábado pasado, alrededor de las 20:04. El episodio obligó a algunas familias a abandonar sus hogares por temor a un impacto.

Un vecino de la zona, quien aportó videos del hecho, describió la secuencia de maniobras que pusieron en alerta a toda la zona. "Estaba haciendo acrobacias en una avioneta sobre el barrio. Si fallaba algo podía atentar contra terceros", señaló.

El testimonio reveló que el piloto ejecutó maniobras de alto riesgo a escasa distancia de las viviendas. "En ocasiones se apagaba el motor y caía en picada apuntando hacia las casas y después ponía en marcha la avioneta y la volvía a estabilizar", detalló el vecino, quien agregó que capturó videos "al comienzo cuando empezó a sobrevolar la zona y hacer acrobacias arriba de la ciudad".

La situación se tornó insostenible para las familias de la zona. "Con mi familia tuvimos que salir de casa, porque parecía que en cualquier momento podía impactar por la cercanía de las acrobacias", relató. El vecino precisó que "después de ver que se acercaba y hacía estas acrobacias arriba de nuestras cabezas, que apagaba el avión y luego lo volvía a encender, tomamos la decisión de agarrar el auto e ir a un lugar más seguro y tranquilo".

"Era muy desesperante ver como una avioneta venía en caída libre en dirección a nuestras casas", concluyó el testimonio que describe los 20 minutos de maniobras sobre la urbanización, durante los cuales "cada vez se acercaba más a las casas".

Prohibición expresa en la legislación

La normativa aeronáutica argentina prohíbe de manera tajante este tipo de operaciones. La Resolución 381/2014 de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) establece en su artículo 91.303 que "ninguna persona podrá utilizar una aeronave para realizar vuelos acrobáticos sobre aglomeraciones de edificios, en ciudades, pueblos o lugares habitados o sobre reuniones de personas al aire libre; excepto que fueran autorizados por la autoridad aeronáutica".

La norma determina que los vuelos acrobáticos deben realizarse a un mínimo de 450 metros de altura sobre el obstáculo más elevado de la superficie terrestre y "sobre espacios despejados de personas y edificaciones". Además, la regulación establece que "en ninguna circunstancia la aceleración resultante de la maniobra podrá ser dirigida hacia o desde las personas en tierra y/o edificaciones".

La violación de estas normas no es un tema menor. En Córdoba se registraron al menos dos accidentes en años recientes durante exhibiciones aéreas, uno de los cuales resultó fatal. En octubre de 2021, en Villa General Belgrano, una avioneta que realizaba acrobacias durante un casamiento cayó sobre una madre y su hija de tres años que observaban el espectáculo. Ambas resultaron gravemente heridas, con fracturas múltiples y semanas de internación.

Más recientemente, en septiembre de 2025, dos hombres murieron al estrellarse su avioneta durante el Festival Aéreo en el Aeroclub de Bell Ville, en circunstancias que aún se investigan.

Hasta el momento se desconoce si el piloto que realizó las maniobras sobre Alta Gracia contaba con autorización de la ANAC o si se han iniciado investigaciones por la denuncia de los vecinos.