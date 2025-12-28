Brasil: cayó una avioneta publicitaria frente a la playa de Copacabana y murió el piloto

Las habituales avionetas publicitarias que sobrevuelan las playas tuvieron este sábado, nada menos que en Copacabana, en Río de Janeiro, un accidente mortal. Sucedió cerca del mediodía, cuando por razones que todavía se desconocen un pequeño avión monomotor que arrastraba un cartel de propagando cayó casi a pique al mar, y la secuencia quedó grabada en un impactante video que se viralizó en las redes sociales.

Según el Cuerpo de Bomberos, la avioneta cayó cerca del puesto 3 de Copacabana. El piloto, cuya identidad todavía no se informó, fue encontrado posteriormente sin vida en el agua. Durante dos horas lo buscaron equipos de rescate hicieron labores de búsqueda junto a embarcaciones inflables, motos acuáticas y un buzo especializado, hasta que finalmente hallaron el cuerpo y en las próximas horas será sometido a una autopsia.

Las autoridades están investigando para determinar el motivo de este grave accidente ocurrido en una de las playas más conocidas, concurridas y famosas de Brasil, visitada por turistas de todo el mundo.

Otros 11 muertos en un choque

También sábado en Brasil, 11 personas perdieron la vida como consecuencia de un violento choque frontal entre dos camionetas ocurrido en la ruta BR-101, kilómetro 953,6, en la ciudad de Mucurí. Entre las víctimas de contaron una mujer embarazada y dos niños, uno de 2 y otro de 4 años.

Todavía no están clartas las razones de la colisión, pero las camionetas impactaron de frente y luego se prendieron fuego. Eran una Chevrolet S10 y un utilitario Fiat Dobló. “Diez personas murieron en el lugar y otra falleció después de haber sido llevada a un centro médico”, explicó en un comunicado Ecovias Capixaba, la empresa concesionaria de ese tramo de la ruta. Según se indicó hay un sobreviviente, pero su estado es grave.

El incendio de los vehículos luego del impacto hizo que el trabajo del grupo de rescatistas fuera más difícil y el tránsito en la ruta debió ser interrumpido variaas horas, rehabilitándose una vez que se habían cumplido las tareas de remoción y peritajes.

