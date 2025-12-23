Choque frontal en Santiago del Estero dejó al menos cinco muertos

Un accidente vial ocurrido este lunes en la provincia de Santiago del Estero dejó al menos cinco muertos, mientras que otras tres personas resultaron gravemente heridas y luchan por su vida. El siniestro se produjo cuando un automóvil y una camioneta chocaron de frente en la Ruta Nacional 9, a la altura del departamento de Río Hondo.

Por causas que aún se desconocen, una Volkswagen Voyage y una camioneta Toyota Hilux impactaron a alta velocidad en un tramo recto de la calzada, lo que provocó una escena de destrucción total.

La violencia del choque generó que cinco ocupantes fallecieran en el momento, antes de la llegada de las unidades de emergencia. En tanto, los tres heridos fueron rescatados entre los hierros y trasladados al Centro Integral de Salud Temas de Rio Hondo (CIS).

Aunque la policía mantiene en reserva la identidad de las víctimas fatales, se conocieron los nombres de las personas que permanecen internadas con pronóstico reservado: Eduardo Palomino, funcionario de la municipalidad de Amicha; Niten Corregidor y Camila Bulacio. Los tres presentan lesiones de diversa gravedad y se encuentran bajo observación médica estricta.

Intervino personal de la Comisaría Comunitaria Nº 57, junto a dotaciones de Bomberos Voluntarios y especialistas en accidentología vial. Los peritajes preliminares buscan determinar si el choque fue producto de una maniobra de sobrepaso fallida o de un desperfecto mecánico en alguno de los rodados involucrados.

Frente a la magnitud del siniestro, el tránsito en la Ruta 9 se vio interrumpido parcialmente durante varias horas, mientras los equipos de rescate trabajaban en la remoción de los vehículos y la limpieza de la cinta asfáltica.