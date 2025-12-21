Flores: una camioneta circuló al menos cinco cuadras en contramano, chocó y volcó

Un fuerte choque tuvo lugar durante la mañana de este domingo en el barrio porteño de Flores, luego de que un conductor circulara al menos cinco cuadras en contramano. Como consecuencia, seis personas debieron ser atendidas en el lugar y dos de ellas fueron trasladadas a centros médicos de la zona.

El accidente, ocurrido alrededor de las 8 de la mañana, fue protagonizado por una camioneta Chevrolet Tracker blanca y un vehículo Citroën gris en el que viajaba una familia. Testigos del hecho indicaron que la camioneta habría cruzado el semáforo en rojo a alta velocidad y en sentido contrario.

General Paz: choque múltiple con caballos en el medio, que debieron ser 'rescatados' en plena avenida

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Veníamos por Lafuente y él venía en contramano, rápido, borracho, y nos llevó puestos. No se podía mantener parado, lo ayudaron a sentarse, no podía ni hablar", explicó en diálogo con Todo Noticias (TN) el padre de la mujer de 31 años que conducía el vehículo embestido durante el accidente.

Según se detalló, el conductor de la Chevtolet Tracker, un hombre mayor, circuló al menos cinco cuadras en sentido contrario por Juan Bautista Alberdi, hasta que en el cruce con la avenida Lafuente impactó violentamente contra el Citröen. Tras el impacto, la camioneta volcó y el vehículo quedó destruido.

El hombre que dialogó con la prensa explicó que el conductor de la camioneta "no tenía papeles, ni documentos" y agregó: "Nos dijeron que le iban a hacer el control de alcoholemia porque nos hizo un desastre. Veníamos tranquilos desde Longchamps a comprar ropa al barrio de Flores porque tenemos un negocio de ropa en Guernica y nos pasó esto".

Como consecuencia del choque, seis personas debieron ser asistidas por el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), incluyendo a una menor de 11 años. Cuatro de las personas recibieron atención médica en el lugar, mientras que las otras dos fueron trasladados a los hospitales Piñero y Álvarez.

En concreto, ambos conductores fueron las personas derivadas a centros médicos. El conductor de la camioneta, presunto responsable del siniestro, fue al trasladado bajo custodia al Hospital Piñero con heridas leves, mientras que la mujer del vehículo embestido fue trasladada al Hospital Álvarez por un ataque de pánico.

Tras el siniestro, las autoridades se encuentran a la espera de los resultados del test de alcoholemia y del análisis de las cámaras de seguridad de la zona, con el objetivo de determinar la mecánica exacta con la que ocurrió el hecho.

AS.