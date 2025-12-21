General Paz: choque múltiple con caballos en el medio, que debieron ser 'rescatados' en plena avenida

Siete caballos debieron ser bajados de un trailer cuya camioneta había chocado en plena General Paz, configurando una escenografía poco frecuente esta madrugada en esa vía de tránsito, pero la nota destacable del accidente múltiple es que tanto conductores como equinos salieron con golpes menores del trance.

A un choque inicial entre una camioneta y un utilitario le siguió el impacto de otra camioneta que llevaba un trailer con varios animales, no se aclaró si eran de carrera, salto o polo, lo cierto es que como la camioneta involucrada estaba seriamente dañada, debió armarse un operativo para bajar a los animales y pasarlos a otro transportelo que obligó por supuesto a que se cortara el tránsito durante algún tiempo, aunque tratándose un domingo temprano el impacto de los inconvenientes fue menor.

El siniestro ocurrió el pasado viernes alrededor de las 4:40 de la mañana e involucró a varios vehículos, incluyendo a una camioneta Ford 4x4 que llevaba un acoplado para trasladar a los animales y un vehículo utilitario rojo, mientras el primer vehículo terminó detenido al costado de la calzada el segundo quedó atravesado en el medio.

Según se indicó, el vehículo utilitario impactó contra la camioneta, una Volkswagen Amarok blanca, y tras el accidente quedó con el capot levantado, las dos ruedas delanteras salidas de eje y el parabrisas estallado.

Luego del accidente, personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) indicó que varios heridos debieron ser asistidos en el lugar, así como el conductor del vehículo utilitario resultó con diagnóstico de politraumatismo y debió ser trasladado al hospital Santojanni.

El siniestro inicial en General Paz, que incluyo la saga del trailer con los caballos, fue entre una camioneta y un utilitario.

AS./HB