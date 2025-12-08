Seis personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad, en la madrugada de este lunes, cuando un auto Toyota Etios cruzó con el semáforo en rojo en la esquina de la avenida Mariano Acosta y Zuviría, en el Bajo Flores. Alrededor de las 3, el conductor, de 24 años, perdió el control del vehículo, chocó contra una camioneta Hyundai Santa Fe que circulaba, volcó y atropelló a una familia que estaba caminando hacia la terminal de ómnibus Dellepiane para tomar un micro a la costa.

Una mujer de 65 años quedó internada en el Hospital Piñeiro, donde será intervenida; sus nietos y bisnieto, de cinco años, también fueron derivados al hospital con politraumatismos leves. El conductor que provocó el accidente sufrió politraumatismos y fue llevado al Hospital Santojanni, en condición de detenido.

De irse de vacaciones a la Costa a pasar por el quirófano en un segundo

La mujer atropellada deberá ser intervenida quirúrgicamente, según contó a los medios su yerno, que se presentó como Benjamín. "Mi suegra fue la que se llevó la peor parte", relató. "Está muy grave, con el bazo perforado, con sangrado; seguramente la tengan que operar. El bisnieto, que tiene cinco años, también quedó internado, porque le tienen que hacer más estudios, ecografía, tomografía. Los nietos acaban de ser dados de alta pero están muy doloridos, los dos con trauma de cráneo, en la cadera, en la pierna."

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Un conductor alcoholizado en Villa del Parque perdió el control, chocó varios autos y terminó incrustado en el frente de una casa

Según contó el hombre, la familia salía de vacaciones hacia la Costa Atlántica. "Se iban a ir a pasear unos días, acá de la terminal [Dellepiane], a una cuadra". El marido de la mujer atropellada se salvó del accidente porque había regresado a buscar un bolso olvidado. "Los nietos pudieron cubrir al nene más chico, pero quedaron todos atrapados abajo del vehículo”, relató.

Una esquina donde los accidentes son costumbre

El Toyota quedó destruido contra la pared de una casa. La camioneta Hyundai tiene el frente destrozado. El hombre que la conducía, identificado como Marcelo, dijo a los medios que volvía de trabajar cuando fue impactado: “Ni siquiera lo vi cerca al auto, de la velocidad a la que iba”. Sufrió una fractura en el dedo meñique. Así describió la escena: “El chico salió del auto por la ventana del acompañante ensangrentado, empezó a caminar en círculos y a hablar por teléfono. No dijo nada, ni siquiera pedir disculpas”. Tras el accidente intervino personal de la Comisaría Vecinal 7A, del SAME y Bomberos de la Ciudad.

El yerno de la mujer atropellada aseguró que esa esquina es peligrosa: "Acá todos los fines de semana viene gente alcoholizada, por Zuviría y por Mariano Acosta. Alguno que pestañea o que no le dan bien los reflejos, choca", aseguró. "El semáforo funciona, pero tiene un giro que por ahí a uno que no viene lúcido, o viene alcoholizado, lo marea. A la madrugada acá todos los fines de semana chocan autos".

MB/Fl