Un conductor alcoholizado perdió el control de su Ford Territory en el barrio porteño de Villa del Parque y provocó un accidente que incluyó el choque de cuatro autos estacionados y la incrustación del vehículo en la fachada de una casa ubicada en Pedro Lozano al 3700, alrededor de las 23:25 del jueves.

A partir del llamado al 911 que alertó sobre el vehículo fuera de control y al llegar la Policía de la Ciudad, las autoridades confirmaron que no había ocupantes ni heridos en los autos.

Según los registros de las cámaras de seguridad de la zona que registraron toda la secuencia, el conductor realizaba maniobras peligrosas, avanzando y retrocediendo de manera descontrolada hasta que embistió los cuatro vehículos.

Aunque la violencia de los impactos pudo haber generado un desenlace grave, afortunadamente los autos estaban vacíos. Aun así, el conductor aceleró nuevamente y terminó estrellándose de frente contra la esquina de una casa.

En la escena, ningún vecino ni transeúnte resultó herido, y la vivienda no presentó daños estructurales de consideración. Atendido rápidamente por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) en el lugar, el hombre, que estaba aturdido pero sin lesiones graves, recibió asistencia completa y no necesitó traslado a un hospital.

Seguido de ser evaluado por la Unidad Fiscal de Flagrancia Oeste (UFLA Oeste), se le practicó un test de alcoholemia que arrojó un resultado de 2,45 gramos de alcohol por litro de sangre, muy por encima del límite legal establecido en la ciudad de Buenos Aires. Atendiendo el caso con rapidez, las autoridades judiciales se hicieron cargo de las actuaciones y aplicaron las directivas correspondientes para este tipo de hechos de tránsito graves.

Así, el vehículo fue secuestrado y el conductor podría enfrentar sanciones económicas de gran magnitud, además de consecuencias administrativas adicionales. Los vecinos, todavía impactados por lo sucedido, coincidieron en que la rápida intervención policial evitó que el accidente tuviera un desenlace mucho más grave.

Qué sanciones específicas prevé la Ciudad, según gramos de alcohol en sangre

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), los conductores particulares que superen el límite de 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre cometen una infracción al Código de Tránsito y Transporte (Ley 2148) y enfrentan sanciones severas. Algunas de ellas son la retención inmediata del vehículo, multas que van de 200 a 2.000 Unidades Fijas (UF, equivalentes a medio litro de nafta premium) y la inhabilitación para conducir por hasta 20 días.

Sin embargo, cuando los niveles de alcohol superan 1 g/l, o se trata de reincidencia, las consecuencias aumentan significativamente: la multa puede elevarse hasta 5.000 UF, la inhabilitación puede extenderse hasta 2 años según la Ley de Faltas 451, y el caso se deriva a la Unidad Fiscal de Flagrancia, que puede imputar cargos por conducción peligrosa con posible intervención penal. En estos casos, la Policía realiza el control, retiene la licencia y notifica al juzgado, mientras el infractor tiene un plazo de 10 días hábiles para apelar la decisión.

Esta normativa es propia de la Ciudad, que no adhirió completamente a la Ley Nacional de Alcohol Cero, la cual establece un límite de 0,0 g/l en rutas nacionales y en provincias adheridas, como la provincia de Buenos Aires. En cambio, desde 2023, la provincia de Buenos Aires aplica alcohol cero para todos los conductores, con sanciones escalonadas según el nivel detectado, lo que refleja un enfoque más estricto en materia de seguridad vial.

