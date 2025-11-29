Tómo, chocó, se atrincheró y dio 1,5 de alcohol en sangre

Uno de los tantos siniestros viales que ocurren habitualmente en las calles porteñas terminó en una verdadera situación tragicómica, por decirlo de alguna manera.

Un auto conducido por un hombre alcoholizado, con la pierna izquierda enyesada y sin seguro, realizó una mala maniobra y chocó a otros tres que estaban estacionados en el cruce de Cabrera y Godoy Cruz. Pero además, y por si fuera poco de la increíble situación que se vivió en ese cruce, el conductor se atrincheró por más de dos horas dentro de su vehículo a la espera de la realización del test de alcoholemia. En este sentido, el resultado del test fue abrumador: 1,5 gramos por litro de alcohol en sangre, el triple de lo permitido para el portador de una licencia particular.

Si bien en un primer momento se había especulado con la realización de un narcotest, que se había ordenado desde la fiscalía interviniente, este no se realizó, según revelaron fuentes policiales a PERFIL.

De acuerdo con la información a la que accedió este diario, el choque se produjo alrededor de las 7 de ayer y el procedimiento recién se cumplió después de más de dos horas de la fuerte colisión, que destruyó la parte trasera de uno de los autos estacionados.

Siniestro y espera. Ante un llamado al 911, personal de la Comisaría Vecinal 14 A de la Policía de la Ciudad pudo constatar que el conductor de un Ford Fiesta, quien tenía una bota de yeso en la pierna izquierda, admitió que hizo una mala maniobra por la cual terminó impactando en un Renault Sandero, un Toyota Corolla y un Honda Civic.

El SAME atendió en el lugar al conductor, de 42 años, por contusiones leves y luego permaneció dentro del vehículo, a la espera de ser sometido al control de alcoholemia que ordenó la Unidad de Flagrancia Norte.

Con personal competente, fue realizado el control de alcoholemia, que dio positivo por 1,5 g/l, el triple del 0,5 g/l, que es el límite para un conductor particular.

La fiscalía a cargo de Jorge Palacios dispuso labrar contravención por conducir con mayor cantidad de alcohol en sangre y por carecer de seguro automotor.

También ordenó la remisión del vehículo a playa policial, lo cual se concretó a través de una grúa, liberando el tránsito en la zona.

El conductor fue retirado del lugar en una camioneta de la Policía de la Ciudad y trasladado a la Comisaría Vecinal 14 A para la realización del narcotest, que también fue ordenado por la fiscalía pero que, finalmente, no se llevó a cabo.

Encima, ahora sin licencia. La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), en tanto, actuó de oficio y solicitó la inhabilitación de la licencia de conducir del hombre que chocó contra tres vehículos en el barrio de Palermo, CABA, por estar alcoholizado y con una de sus piernas enyesada.

Tras conocerse el caso, y luego de confirmarse la alcoholemia positiva, la ANSV inició el proceso administrativo para que el conductor de 42 años sea suspendido por la jurisdicción que le emitió la licencia.

Tal como ocurre en estos casos, el conductor deberá ser notificado de la sanción, y para quedar habilitado nuevamente tendrá que realizar y aprobar los exámenes psicofísicos correspondientes que validen su aptitud al volante.