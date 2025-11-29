Una camioneta, un auto y una bicicleta: trágico choque en Montserrat, con dos mujeres muertas

Un tremendo accidente de tránsito conmocionó en la noche del viernes al barrio porteño de Monserrat, en el límite con Puerto Madero, pleno centro de Buenos Aires. Dos mujeres murieron y otras dos personas fueron internadas en grave estado.

El accidente, que involucró a un camioneta, un auto y una bicicleta, se registró minutos antes de las 22:00 horas del viernes, según confirmaron fuentes policiales.

El hecho tuvo lugar en la intersección de las avenidas Belgrano e Ingeniero Huergo. Por causas que aún son materia de investigación pericial, chocaron una camioneta VW Amarok y un Citroën C3. El impacto derivó en el atropellamiento de una ciclista que circulaba por la zona.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El titular del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), Alberto Crescenti, detalló la cronología del operativo: "El primer llamado al 107 ingresó a las 21:53. Al llegar, nos encontramos con un impacto violento entre una camioneta y un Citroën, el cual terminó prácticamente abrazado a un árbol debido a la fuerza del choque".

Los equipos de emergencia constataron el fallecimiento inmediato de una joven de 24 años, quien se encontraba atrapada dentro del automóvil siniestrado. "Lamentablemente, no se pudo hacer nada para reanimarla", confirmó Crescenti.

La segunda víctima fatal fue la ciclista, una mujer de 27 años. Fue trasladada de urgencia al Hospital Cosme Argerich en estado desesperante. Pese a las maniobras de reanimación avanzada practicadas en el shock room, los médicos confirmaron su muerte poco después del ingreso.

El operativo de asistencia incluyó el traslado de otras dos personas, un hombre y una mujer, también al Hospital Argerich. Según el último reporte médico, ambos pacientes presentan politraumatismos de diversa consideración y permanecen internados bajo pronóstico reservado.

La Fiscalía de turno ordenó las pericias correspondientes en el lugar para determinar las responsabilidades y la mecánica exacta que desencadenó esta tragedia.

Este accidente se produjo unas horas después de otro que ocurrió el viernes en Palermo. Aunque en ese caso terminó de manera "tragicómica".

Un auto conducido por un hombre alcoholizado, con la pierna izquierda enyesada y sin seguro, hizo una mala maniobra y chocó a otros tres que estaban estacionados en Cabrera y Godoy Cruz.

El conductor se atrincheró por más de dos horas dentro de su auto a la espera del test de alcoholemia, que le dio 1,5 gramos por litro de alcohol en sangre, el triple de lo permitido para quienes manejan autos particulares.

.

LT