Video: camión con acoplado chocó contra un puente y dejó una fila de 5 km

Un camión con acoplado quedó trabado dejado del puente de la Avenida Olivos en el KM 36 de la autopista Panamericana, sentido norte y a la altura de Pilar. Ocurrió esta tarde y provocó un temporal corte total y generó una fila de hasta cinco kilómetros por las demoras.

El camión circulaba por el carril lento, según informó Clarín, de la Autopista Panamericana y quedó atrapado al intentar cruzar la estructura de hormigón del puente que tiene una altura de 4.1 metros, según lo indicaban los carteles.

Un camión chocó autos estacionados y atropelló a una mujer en Flores

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El conductor y la cabina lograron atravesarlo, pero el acoplado no. El accidente provocó que dicho acoplado quedara inclinado y apoyado sobre las ruedas traseras.

Por las obras para sacar al camión se realizó un corte total, generando una demora con filas de hasta cinco kilómetros. Según reportaron fuentes policiales y viales, afortunadamente, no se reportaron heridos.

Además, más temprano se había registrado otro accidente que también tuvo como protagonistas a dos camiones. Fue en el KM 23,5 en igual sentido de la misma autopista.

Las quejas de los conductores en X

Quienes querían llegar a sus hogares no demoraron en expresar en la ex red social del pajarito celeste: "¡No te puedo creer! Otro más…Y ya no son toquecitos entre autos, pinchaduras… Ahora se pegan palos entre camiones, este con contenedor choca contra el puente… ¿Hay solución?". También otro usuario expresó: "Y van... Camión con container se llevó puesto un puente sobre Panamericana Ramal Pilar. Tremendas demoras".