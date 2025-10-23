Un camión de gran porte que iba rumbo a Rosario se cruzó de carril esta tarde a la altura del kilómetro 70 de la autopista Panamericana, a la altura de la ciudad de Campana, y aplastó a un auto que circulaba en sentido a la Ciudad de Buenos Aires con un saldo de 5 personas fallecidas.

El camión totalmente fuera de control rompió el guardrail y de contramano embistió al vehículo particular y a otro camión que se incendió. Quedó atravesado en el pavimento. Por este siniestro todo el tránsito debió desviarse por las vías colectoras.

Noticia en desarrollo