Tres adolescentes de 13, 14 y 16 años sufrieron quemaduras en la cara y en el pecho tras la explosión de un experimento de química y fueron trasladados a los hospitales Gutiérrez y Fernández. Otro menor y una madre sufrieron quemaduras de menor gravedad y fueron atendidos por el SAME. El accidente ocurrió en el colegio Guadalupe, en el barrio de Palermo, en el marco de una feria de ciencias.

El más afectado fue el joven de 16 años, identificado como Lucas Castillo, quien cursa cuarto año en la institución. "Se prendió fuego de pies a cabeza", relató a los móviles de televisión otro estudiante, Federico, que estaba junto a él en el momento del accidente.

"Nuestro profesor se escondió, es un pelotudo": el testimonio de un alumno del Guadalupe

Durante la entrevista con el móvil de televisión. el adolescente contó cómo sucedió el accidente. "Estaban haciendo un experimento y explotó. El chico se prendió fuego de pies a cabeza. Es amigo de un amigo mío y estamos todos muy conmocionados. Yo lo vi que se prendió fuego entero; estaba al lado mío, fue tremendo".

Una réplica del accidente de Pergamino, solo cinco días después

Es el segundo accidente de este tipo en cinco días, ya que el viernes pasado hubo un hecho similar en un colegio de la localidad bonaerense de Pergamino, que dejó diez heridos, una de ellas en grave estado. Los dos sucesos tuvieron el mismo origen: un experimento conocido como "el volcán", donde se simula una erupción usando alcohol, azufre, carbón y sales.

