Volvieron a operar a la alumna de 10 años de Pergamino tras la explosión en una feria escolar

La alumna de 10 años que resultó herida tras la explosión en una feria escolar de ciencias en Pergamino volvió a ser operada este domingo, según informó la dirección médica del Hospital Garrahan, donde permanece internada. La menor continúa internada en estado crítico en la unidad de cuidados intensivos y su pronóstico es reservado.

La chica ingresó al quirófano el viernes por la tarde, luego de haber sido estabilizada y asistida por un equipo multidisciplinario. “El equipo médico realiza un seguimiento clínico estrecho y mantiene comunicación permanente con la familia”, notificaron.

Al momento del estallido de la maqueta del volcán, la alumna estaba en primera fila, cuando recibió el impacto directo en el rostro. Aunque fue atendida en el Hospital San José de Pergamino, fue trasladada de urgencia al sanitario Garrahan, en la ciudad de Buenos Aires, debido al severo daño facial que sufrió y ante el riesgo de perder un ojo.

Una vez arribada al Garrahan, afrontó una cirugía de más de diez horas que comenzó el viernes a las 15.30 y finalizó alrededor de la 1.30 del sábado, según informaron ante el medio La Opinión. La intervención contó con la participación de cirujanos y especialistas de neurocirugía y maxilofacial, junto a profesionales de otros hospitales.

“El equipo logró extraer un fragmento metálico incrustado en el cráneo sin comprometer estructuras cerebrales vitales, un resultado alentador pese a la gravedad de las lesiones”, informó ese medio de acuerdo a fuentes familiares.

El hecho ocurrió el jueves a la noche durante una feria de ciencias organizada por el Instituto Comercial Rancagua, donde uno de los grupos decidió recrear la erupción de un volcán. El experimento debía funcionar como un fuego artificial, pero al encenderlo las llamas se propagaron rápidamente por la estructura y, en cuestión de segundos, se convirtió en una explosión.

Desafortunadamente, la erupción del proyecto de volcán dejó 17 personas heridas, en su mayoría alumnos y con lesiones de diversa gravedad: cortes, quemaduras y contusiones. Una docente de 45 años sufrió graves lesiones, pero ya está fuera de peligro.

Tras haber sido sometida a dos intervenciones quirúrgicas en el Hospital Interzonal General de Agudos San Felipe, en San Nicolás, fue trasladada al Hospital San José de Pergamino, a la espera de una intervención adicional en uno de sus brazos.

