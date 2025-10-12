El Presidente replicó una fake para criticar a los K

“Cuando escuches y leas a los kukas criticando nuestra política financiera recordá que ellos precancelaron la deuda con el FMI al 4% para tomar al 16% la de Venezuela... Genios de las finanzas...!!! CIAO!”, escribió el Presidente al compartir la publicación.

La imagen que acompaña el texto muestra un supuesto titular principal que reza: “Kirchner paga al FMI al 4% tomando deuda con Chávez al 16%.”.

Sin embargo, la falsificación es evidente por varios detalles: el logo del diario aparece modificado como “Clarínx” y la tipografía no coincide con la original, además de que el titular termina con un punto, un error de estilo poco común en las portadas de los periódicos.

La tapa original de Clarín de diciembre de 2005, que se viralizó rápidamente para desmentir al Presidente, titulaba en realidad: “Kirchner le paga ya toda la deuda al FMI”. En la bajada de la noticia real, se explicaba que el pago se realizaría utilizando parte de las reservas del Banco Central, sin hacer ninguna mención a la toma de deuda con Venezuela o a las tasas de interés mencionadas por Milei.

No es la primera vez que el Presidente comparte noticias falsas. En agosto de 2023, durante las protestas en Francia, el entonces candidato libertario publicó un video que mostraba disturbios callejeros y los atribuyó a “inmigrantes ilegales”. Poco después se comprobó que las imágenes no correspondían a París ni a ningún hecho real, sino al rodaje de una película en Hamburgo, Alemania.

En septiembre de ese año, Milei amplificó una supuesta tapa de Clarín que alertaba sobre un “plan para expropiar ahorros” si ganaba Sergio Massa. El diario negó haber publicado esa información.

Ya en marzo de 2024, como presidente, compartió un gráfico que vinculaba pobreza y gasto público con cifras distorsionadas. El INDEC desmintió los datos y aclaró que no correspondían a estadísticas oficiales.