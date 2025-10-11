Javier Milei llegó a Corrientes para continuar con la campaña de La Libertad Avanza con Virginia Gallardo

El presidente Javier Milei arribó este viernes a la ciudad de Corrientes, donde encabeza un acto desde las 17 horas en la Costanera, en la intersección con la avenida 25 de Mayo.

El mandatario fue recibido por simpatizantes y candidatos locales de La Libertad Avanza, entre ellos Virginia Gallardo, Isidoro Redcozub y Lisandro Almirón.

Antes, Milei participó de un acto en Resistencia, en la Plaza Belgrano, junto al gobernador Leandro Zdero, donde convocó a la militancia de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Noticia en desarrollo....