sábado 11 de octubre de 2025
POLITICA
Elecciones legislativas

Javier Milei llegó a Corrientes para continuar con la campaña de La Libertad Avanza con Virginia Gallardo

El Presidente encabezará un acto en la Costanera y se reunirá con dirigentes locales tras su paso por Resistencia, donde compartió escenario con el gobernador Leandro Zdero.

Milei Gallardo
Milei Gallardo | Virginia Gallardo X

El presidente Javier Milei arribó este viernes a la ciudad de Corrientes, donde encabeza un acto desde las 17 horas en la Costanera, en la intersección con la avenida 25 de Mayo.

El mandatario fue recibido por simpatizantes y candidatos locales de La Libertad Avanza, entre ellos Virginia Gallardo, Isidoro Redcozub y Lisandro Almirón.

Antes, Milei participó de un acto en Resistencia, en la Plaza Belgrano, junto al gobernador Leandro Zdero, donde convocó a la militancia de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hoy más que nunca Suscribite

Noticia en desarrollo....

También te puede interesar
En esta Nota