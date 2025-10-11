Javier Milei visita Chaco y Corrientes para seguir despegándose del escándalo de José Luis Espert

En el marco de la campaña electoral para las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, el presidente Javier Milei se presentará este sábado en Chaco y Corrientes. Su objetivo: reforzar a los candidatos de La Libertad Avanza (LLA) e intentar despegar al partido del narcoescándalo que tiene como protagonista al diputado libertario José Luis Espert.

Tras la renuncia del economista a su postulación para renovar su banca por la provincia de Buenos Aires, el equipo de campaña de Milei recalculó actividades y discurso: del “Kirchnerismo nunca más” pasó a “La Libertad Avanza o la Argentina retrocede”.

Javier Milei durante la presentación de su libro "La construcción del milago", en el Movistar Arena

Alfredo Rodríguez, presidente de LLA en Chaco y jefe regional de la ANSES, confirmó que Milei llegará a la capital chaqueña a las 10:30 para encabezar un acto en la Plaza Belgrano, frente a la militancia libertaria.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Hasta el 26 de octubre nadie duerme tranquilo (y después, tampoco)

Luego, el mandatario mantendrá un encuentro privado con el gobernador Leandro Zdero, uno de los pocos mandatarios provinciales con buena relación con la Casa Rosada. Desde la organización aclararon que no habrá conferencia de prensa y que el itinerario se mantiene en secreto por seguridad.

El gobernador de Chaco, Leandro Zdero, con el presidente Javier Milei

Debido a incidentes recientes en actos donde Milei estuvo presente (Junín, Lomas de Zamora, Ushuaia, Santa Fe, Moreno, Paraná), efectivos de la policía chaqueña realizaron un operativo preventivo en los alrededores de la Plaza Belgrano, revisando canteros y fachadas de locales comerciales. La inspección finalizó sin novedades.

En Resistencia, el presidente acompañará a los candidatos Juan Cruz Godoy y Silvana Schneider (Senado) y a Mercedes del Rosario Goitía, Guillermo Agüero, Glenda Seifert y Marcos Pastori (Diputados).

Karen Reichardt encabeza la lista de La Libertad Avanza: la Justicia bajó a Diego Santilli

Javier Milei en Corrientes: foco total en Virginia Gallardo

Tras el mediodía, Milei se trasladará a la capital de Corrientes, donde tampoco se difundió su hoja de ruta, aunque se prevé su presencia en la Costanera Sur. A diferencia de Chaco, donde hubo alianza con Zdero, en Corrientes La Libertad Avanza sufrió una fuerte derrota en elecciones provinciales, con la victoria de Juan Pablo Valdés, hermano del gobernador Gustavo Valdés.

La derrota se atribuyó a fallas en el armado político local. Inicialmente se barajó un acuerdo con el oficialismo radical, pero el partido libertario terminó presentando lista propia encabezada por el diputado Lisandro Almirón, que quedó cuarto con apenas 10% de los votos.

Para los comicios nacionales, Milei puso todas sus fichas en Virginia Gallardo, conocida por ser expareja de Ricardo Fort y por su trayectoria en televisión y teatro. El objetivo es sumar poder territorial en una provincia compleja, donde la familia Valdés mantiene fuerte control desde 2017. La visita incluirá caminata y encuentros con militantes y simpatizantes, en un formato breve, sin tarima, prensa, y con posible uso de megáfono.

Virginia Gallardo con el presidente Javier Milei

Javier Milei llega a Corrientes para impulsar la campaña de Virginia Gallardo en medio de la tensión con Valdés

"Plan Argentina Grande Otra Vez”: las reformas de Milei tras el acuerdo con Estados Unidos

Esta gira presidencial se produce un día después de la concreción del acuerdo con Estados Unidos. Milei presentó un plan de reformas llamado Argentina Grande Otra Vez (PAGOV). Con un Congreso renovado que, desde el oficialismo esperan con más representatividad libertaria, La Libertad Avanza apunta a avanzar en siete puntos clave:

1) Mayor previsibilidad en las relaciones laborales: fin de la "industria del juicio".

2) Flexibilidad y libertad para el trabajador.

3) Simplificación registral: facilitar emprender, contratar y registrar trabajadores.

4) Modernización de convenios colectivos: superar estructuras vigentes desde hace más de 70 años.

5) Eliminación de cerca de 20 impuestos nacionales que dificultan la economía.

6) Renovación del régimen de ganancias para personas humanas.

7) Ampliación de deducciones de gastos para reducir cargas personales y fomentar la facturación.

NG