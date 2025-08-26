En medio del escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el acto de campaña de Javier Milei en Junín estuvo marcado por momentos de tensión. Un episodio conflictivo lo protagonizó José Luis Espert, quien mantuvo un cruce con manifestantes opositores.

En las inmediaciones del teatro San Carlos, donde se realizó la actividad, se concentraron tanto simpatizantes libertarios como organizaciones sociales, sindicales y políticas opositoras, que fueron separados por una valla y un cordón policial.

Javier Milei y un llamativo furcio en medio del ataque al kirchnerismo

Antes del inicio del evento, Espert arribó al teatro acompañado por referentes de La Libertad Avanza (LLA) y fue recibido con el repudio de los manifestantes que aguardaban detrás de la valla. Sin embargo, el candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires respondió con gestos desafiantes, al levantar su puño y gritar “¡Viva la libertad!”.

Los gestos provocadores y los gritos del legislador libertario continuaron mientras se acercaba al cordón policial que lo separaba de los manifestantes, quienes lo abuchearon. Para evitar que el enfrentamiento escalara, sus asesores lo retiraron del lugar, mientras las fuerzas de seguridad reforzaban el cordón policial y los manifestantes arrojaban algunos objetos contra el candidato.

A la salida a Espert le preguntaron por su vínculo con Spagnuolo: qué respondió

Tras el acto encabezado por el Presidente, Espert fue consultado por la prensa sobre el presunto esquema de coimas en la ANDIS, pero evitó responder de manera directa y desvió el eje hacia su campaña electoral. “Estamos trabajando muy bien para cambiar la provincia de Buenos Aires, vamos a hacer una muy buena elección”, sostuvo al ser consultado sobre el impacto del escándalo en las elecciones.

“Vamos a hacer una muy buena elección en la Provincia”, reiteró ante la insistencia de los cronistas. Finalmente, fue preguntado por su vínculo con Diego Spagnuolo, ex titular del organismo bajo la lupa judicial, y lo minimizó al asegurar que se trata de “la misma relación que he tenido con infinidad de liberales”, sin precisar detalles.

Si bien José Luis Espert intentó correrse del foco de tensión que atraviesa la gestión libertaria en plena campaña electoral, en los últimos días se viralizaron una serie de publicaciones en redes sociales que reflejan su cercanía con el extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo.

José Luis Espert junto a Diego Spagnuolo en 2018.

Los tuits, publicados entre febrero y mayo de 2018, exhiben muestras de confianza y afecto. “Ven hijo mío. Estamos por mudarnos. Te cobijo”, respondió el legislador a un “quiero que me adopte Espert” escrito por Spagnuolo. Estas interacciones coinciden con el período en el que el candidato comenzaba a conformar su proyecto presidencial, y en los mensajes se observa a Spagnuolo integrado en el entorno de su armado político.

Con la causa judicial por presuntas coimas en curso, la reaparición de estos tuits no modifica la investigación, pero complica el escenario electoral del oficialismo, al vincular al principal investigado con el candidato libertario más relevante en la provincia de Buenos Aires.

Los elogios de Javier Milei al "profe” Espert en Junín

Durante su discurso en el lanzamiento de la campaña en Junín, el presidente Javier Milei elogió a José Luis Espert, a quien llamó “el profe”, y sostuvo: “Él entendió mucho antes que yo que la forma de cambiar es metiéndose en política. Su candidatura presidencial de 2019 sirvió de inspiración para muchos liberales, para que dejáramos de silbar en la tribuna y nos pusiéramos los pantalones para entrar en el campo de juego”.

Francos rectificó sus dichos sobre la llegada de Spagnuolo a LLA, tras haber señalado a Villarruel

Además, el mandatario se refirió al cruce entre manifestantes opositores y militantes libertarios registrado en las inmediaciones del Teatro San Carlos y, en clave electoral, dijo: “Quiero expresar mi solidaridad con nuestros militantes que fueron agredidos brutalmente por las hordas kirchneristas fuera de este lugar. Quiero que sepan: se acabaron las patotas kirchneristas. Kirchnerismo nunca más”.

Por su parte, Espert también habló ante los referentes y seguidores presentes en el teatro y convocó a “luchar contra el maldito kirchnerismo”. “Nuestro objetivo está muy claro: llevar a la provincia de Buenos Aires las reformas que el Presidente está implementando con tanto éxito a nivel nacional, que han permitido sacar a 12 millones de argentinos de la pobreza”, concluyó.

