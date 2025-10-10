A 80 años del 17 de octubre, la militancia kirchnerista convoca a una caravana en apoyo a Cristina Kirchner

Este 17 de octubre, sindicatos, organizaciones sociales, militantes y ciudadanos y ciudadanas de todo el país celebrarán el Día de la Lealtad Peronista con la caravana nacional “Leales de Corazón”. Culminará en San José 1111, el departamento ubicado en el barrio porteño de Constitución, donde Cristina Kirchner cumple su arresto domiciliario, en apoyo a la expresidenta.

La movilización en celebración del 80 aniversario del histórico 17 de Octubre de 1945 fue convocado por el colectivo "Argentina con Cristina" y se realizará el viernes 17 de octubre a las 17.

"LEALES DE CORAZÓN. A 80 años del 17 de octubre, caravana nacional a San José 1111. El 17 a las 17", comunicaron en su cuenta de la red social X. El texto fue acompañado con una imagen que lleva la consigna de la convocatoria, una foto de la expresidenta y otra de Juan Domingo Perón.

Desde el colectivo comunicaron: "La militancia kirchnerista el peronismo vuelve a convocar al conjunto del pueblo argentino frente a una realidad que repite viejos ataques a los derechos conquistados: recortes laborales y jubilatorios, precarización del trabajo, vaciamiento del Estado, entrega de recursos nacionales y desprecio por la salud y la educación públicas".

"La detención ilegal de la presidenta del Partido Justicialista, Cristina Fernández de Kirchner, expresa la continuidad de esas políticas de exclusión y persecución", agregaron.

Este miércoles, la militancia kirchnerista se acercó al domicilio donde la exvicepresidenta cumple prisión domiciliaria, luego de que Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte fueran condenados por el intento de magnicidio en su contra. "Terminó el juicio y seguimos sin saber: ¿Quién mandó a matar a Cristina?", denunciaron desde "Argentina con Cristina".

La CGT celebrará el 17 de octubre con mapping y streaming

En la fecha más importante para la militancia peronista, la Confederación General del Trabajo (CGT) ha decidido no realizar actos ni movilizaciones masivas. En su lugar, la central sindical ha organizado una celebración que combinará tecnología inmersiva, actividades culturales y populares.

Bajo el lema “Lealtad a la justicia social”, la CGT llevará a cabo un acto institucional el jueves 16 de octubre a las 19 horas, en su edificio central, ubicado en Azopardo y Avenida Independencia, en la Ciudad de Buenos Aires.

Uno de los momentos centrales del acto será la proyección de un mapping sobre la fachada de Azopardo, que mostrará imágenes históricas del 17 de octubre de 1945, para recordar los inicios del movimiento obrero peronista y la masiva movilización en reclamo por la liberación de Perón.

El evento será reproducido por streaming desde el canal de la CGT en YouTube y se espera que estén presente 50 dirigentes cegetistas.

