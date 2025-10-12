Milei dijo que va a cargar contra los narcos en la semana de la renuncia de Espert

En una sola jornada el Presidente recorrió las provincias de Chaco y Corrientes. Ambas son gobernadas por el radicalismo. En la primera, que administra Leandro Zdero, selló un pacto electoral para las desdobladas de mayo, pero en la segunda no llegó a un acuerdo para las ejecutivas del 31 de agosto y su candidato, Lisandro Almirón, quedó cuarto por negarse a negociar con el gobernador saliente Gustavo Valdés. El mandatario cambió el tono sobre el caso Espert y no escuchó las recomendaciones de la Casa Militar: a pesar de las advertencias se lanzó a abrazar al público, como si fuera un rockstar.

“Este 26 de octubre tenemos que elegir si seguimos reportando y sacando a patadas en el culo a los narcos”, arengó Javier Milei este sábado durante su primera escala de campaña en Chaco. Lo dijo para cerrar una semana que concluyó con optimismo, por el respaldo de Estados Unidos, pero que arrancó con la renuncia del diputado nacional José Luis Espert a su candidatura, sospechado de vínculos con Federico “Fred” Machado, extraditado a Estados Unidos por lavado de dinero, fraude, conspiración y narcotráfico.

Saludos desde la camioneta y libertarios que cantaron "saquen el pingüino del cajón", en la visita de Milei a Chaco

Milei empezó en Chaco y luego siguió por Corrientes para apuntalar a los candidatos violetas que participarán del test electoral del 26 de este mes. En las recorridas, el jefe de Estado exhibió particularidades. Primero, eligió mostrarse firme, sin titubear, ante un tema que domina la carrera electoral a raíz del caso Espert. Dejó de lado el malestar que tuvo en Mar del Plata, cuando un cronista le preguntó si las explicaciones del diputado en licencia habían sido suficientes. Fue el miércoles pasado junto con Diego Santilli, que reemplaza a Espert. Pero el Presidente no se pudo contener y se mostró fuera de eje, furioso por tener que hablar del escándalo.

Tres días después cambió el discurso. “Tenemos que elegir si seguimos bajando la inflación, la pobreza, si seguimos aniquilando la inseguridad, si seguimos reportando y sacando a patadas en el culo a los narcos, si seguimos siendo un ejemplo en el mundo de lo que hay que hacer, si seguimos recibiendo inversiones y respeto o queremos volver al modelo del pasado con pobres, argentinos mendigando”, sostuvo cuando habló ante cientos de personas en la provincia que gobierna el radical Leandro Zdero, uno de los pocos mandatarios que decidió conformar un frente electoral con la Libertad Avanza.

También pudo acercarse a la gente y mostrar que su popularidad, pese a la compleja situación económica y social, no contó con modificaciones más allá de que las encuestas de opinión pública dicen lo contrario. Lo hizo desoyendo a su propia custodia. A diferencia de otros eventos, dominados por protestas, el Presidente pudo saludar a la militancia, arengó, y desafió protocolos de seguridad previamente establecidos. En las redes sociales, las cuentas identificadas con LLA buscaron revertir la imagen de las protestas y usaron las imágenes para defenderlo.

Resaltaron que “Milei no puede caminar por la calle”, pero por “la gente que se le acerca”. Las dos visitas de este sábado tuvieron además el objetivo de interpelar a su votante más fiel. No estuvieron enfocadas en el votante moderado ni en los desencantados con la opción electoral peronista ni con a radical de los hermanos Gustavo y Juan Pablo Valdés de Corrientes.

Bajo esos ejes, el Presidente comenzó su jornada en Resistencia (Chaco) a las 10 de la mañana junto con su hermana Karina, inseparable en cada paso que dio, y el gobernador Zdero. El radical se encargó de organizar en la Plaza Belgrano de la ciudad capital el acto en el que el único orador fue Milei. A su lado, estuvieron Juan Cruz Godoy y Silvana Schneider, postulantes al Senado, con Guillermo Aguero, Glenda Seifert y Marcos Pastori, aspirantes a Diputados. Todos pasaron desapercibidos y eclipsados por el líder libertario.

Como se preveía, para evitar escraches, Casa Militar diseñó un operativo de seguridad con un despliegue importante y le pidió al jefe de Estado que no se acerque al público presente. Con los antecedentes que atravesó en cada recorrida que tuvo en los últimos meses, y con el ataque que recibió en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora todavía fresco en la memoria del entorno presidencial, se buscó minimizar riesgos. Pese a los cuidados, en un costado de la plaza se armó una protesta que fue contenida por la policía chaqueña rápidamente.

Javier Milei visita Chaco y Corrientes para tratar de despegarse del escándalo de José Luis Espert

El Presidente evaluó el informe que recibió de parte de su equipo de seguridad. Sin embargo, y como reveló ante PERFIL un dirigente del oficialismo provincial que estuvo en el evento, decidió ignorar reglas para entrar en contacto con la masa de asistentes. En LLA de Chaco aportan que “la gente se acercó de manera espontánea” aunque en la oposición advirtieron que hubo micros para movilizar y aumentar la cantidad de presentes. Además de apuntar contra los narcos, Milei sostuvo que “que el camino es duro pero no hemos mentido. Hoy estamos a mitad de camino, por eso les pido que sigan acompañando esta gesta por hacer grande a la Argentina nuevamente”, dijo eufórico.

El líder libertario después pisó Corrientes, cerca de las 14, rodeado de su hermana y acompañado permanentemente por Virginia Gallardo, la candidata a diputada nacional violeta. A diferencia de Chaco, en el que los postulantes no estuvieron visibles. Y repitiendo la modalidad que encaró en su primera escala, se encargó de estar cerca de la gente, saludando y aceptando selfies de buen humor en la peatonal de la ciudad capital ubicada entre Costanera y 25 de Mayo. En la provincia, el espacio está conforme con las tareas proselitistas que realiza la modelo y resaltan que “viene creciendo en las encuestas”. “Está arriba del peronismo y descontando al oficialismo”, aseveran.