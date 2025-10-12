La intimidad de Espert: golpeado por el caso y temeroso de Machado

Los días del diputado con uso de licencia José Luis Espert son cada vez más oscuros. Aquellos que tuvieron contacto con el ex postulante a la Cámara baja lo notaron sacudido por los sucesivos traspiés que protagonizó. Preocupado, además, por el avance de la causa judicial que indaga la financiación de su campaña presidencial 2019 y, por si fuera poco, vapuleado por los dirigentes de su partido, incluido Javier Milei, quien mastica bronca contra él.

Fueron muy pocas las personas que pudieron acceder al legislador nacional desde que renunció a encabezar la boleta de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Desde ese día, se recluyó en su casa, cambió de número de teléfono (porque tuvo que entregar su celular a la Justicia) y habló a cuenta gotas de su estado de ánimo, que es totalmente negativo. “Está muy golpeado, le cuesta hablar de todo lo que pasó”, le expresó a PERFIL alguien de su selecto entorno.

A esa situación anímica se le suman todos los dardos que salen de Casa Rosada. Fuentes libertarias relataron que Milei estaba dispuesto a sostenerlo a como dé lugar y le pidió que siga al frente. Sin embargo, el legislador no aguantó la presión y dio un paso al costado. Esa decisión le valió insultos por parte del jefe de Estado y críticas al por mayor de referentes libertarios.

A su vez, las mismas voces anticipan que ningún referente del espacio intentará tomarse el tiempo en defender al ex postulante. Diego Santilli, quien encabezará la nómina de candidatos diputados de LLA por decisión de la Cámara Nacional Electoral, se encargó de graficar la postura libertaria: “Ya no forma parte de la lista, tiene que dar muchas explicaciones a la Justicia”, sostuvo “El Colo” en sus últimas declaraciones.

Por otro lado, Espert tiene miedo que se comiencen a conocer nuevos datos de su relación con Federico “Fred” Machado, el empresario extraditado a Estados Unidos al que se lo acusa, entre otros cargos, de narcotráfico, fraude y lavado de activos. También le preocupa que el expediente que tiene a su cargo Marcelo Martínez Giorgi, sobre la financiación de su campaña electoral en 2019, tenga novedades en las próximas semanas.

Otro dato: el diputado guarda rencor con Sebastián Pareja, el titular de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Sabe que nunca lo quiso como cabeza de lista y que se quedó con un lugar que el armador pretendía para posicionarse en 2027.

Además le cuestiona que defienda a la tarea de dirigentes de Juan Grabois al frente del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU). Vale recordar que Pareja dijo que no hubo irregularidades en el manejo de dicho fondo cuando asumió la conducción del órgano, en reemplazo de Fernanda Miño, aliada del referente de Patria Grande y el hombre que denunció a Espert por sus vínculos con Machado.