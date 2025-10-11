"Una afrenta inadmisible": Gil Lavedra le respondió a Milei por llamar “caranchos laborales” a los abogados

El presidente del Colegio Público de la Abogacía, Ricardo Gil Lavedra, respondió con dureza a las recientes declaraciones del presidente Javier Milei, quien calificó de “caranchos laborales” a los abogados especializados en derecho del trabajo. “No hacemos las leyes, las defendemos”, dijo el ex camarista y referente del derecho argentino.

“Cómo hemos sostenido reiteradamente los abogados y abogadas no hacemos las leyes ni tampoco las aplicamos, nuestra tarea es defender los derechos que la legislación, fruto de la voluntad popular, consagran”, remarcó Ricardo Gil Lavedra, titular de la institución que nuclea a casi 90 mil matriculados.

“Denostar y desprestigiar a la abogacía comparándola con un ave rapaz, constituye una afrenta inadmisible para una profesión tan noble como necesaria en una sociedad democrática”, remarcó el flamante Doctor Honoris Causa de las universidades de La Plata y de Buenos Aires.

Gil Lavedra también cuestionó el concepto de “industria del juicio”, utilizado con frecuencia por el oficialismo para referirse a la litigiosidad laboral. “La responsabilidad de esa mal llamada industria no es de la abogacía. Desviar la atención sobre las causas de los problemas parece ignorar la manera de resolverlos”, señaló.

La opinión de Gil Lavedra sobre la responsabilidad institucional del jefe de Estado al emitir estos calificativos

Por último, opinó sobre la responsabilidad institucional del jefe de Estado al emitir este tipo de calificativos. “Con mayor razón cuando proviene de quien se espera que, por su alta investidura, el equilibrio, conocimiento y templanza necesario para enfrentar los graves problemas que padece la sociedad argentina”, finalizó el camarista que enjuició a los comandantes de la última dictadura militar.

