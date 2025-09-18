Ricardo Gil Lavedra: "Está mal que las causas avancen recién cuando los funcionarios dejan el cargo"

El abogado Ricardo Gil Lavedra analizó la relación entre la Justicia y el poder político y reclamó que las causas de corrupción avancen antes de que los funcionarios dejan el cargo. Además, pidió que los casos de la criptomoneda Libra y el presunto esquema de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sean esclarecidos. "Es muy importante en una sociedad democrática que la ley se cumpla", manifestó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190).

Ricardo Gil Lavedra fue designado en la última dictadura cívico-militar como secretario de la Procuración General de la Nación en 1976. Integró el tribunal que en 1985 realizó el juicio a las juntas.

Primero quiero agradecerle a Ricardo Gil Lavedra por haber sido mentor y patrocinante de la apelación al amparo que había hecho la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, respecto de que no se pudieran difundir los audios. Finalmente, a través de un procedimiento también ideado por Ricardo Gil Lavedra junto con los otros abogados que lo acompañaron, logramos que la secretaría General de la Presidencia tuviera que desistir de su pedido de lo que nosotros denominamos censura previa. Muchísimas gracias por todo lo que hiciste y lo que significa para todos los medios de comunicación. Además, a título gratuito por defensa de la libertad de prensa.

Por suerte sí se pudo conseguir. Me parece que es un gran triunfo para la libertad de expresión porque no son comunes los actos de censura previa provenientes de un juez. En Argentina, luego de la recuperación democrática, ha habido muy pocos casos de censura judicial. Este era uno y creaba un precedente sumamente funesto. Así que que se haya podido superar esa etapa me parece muy importante.

Al mismo tiempo, como presidente del Colegio de Abogados de Buenos Aires, ¿cuál es tu propia mirada de lo que está sucediendo con la Justicia en general? Tenemos el caso de este juez que tuvo un fallo inusual en el sentido contrario a lo que nos parece el buen derecho. Al mismo tiempo, se avanza muy rápidamente en las denuncias respecto de la posibilidad de coimas en Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). ¿Cuál es tu visión en general de la relación entre la Justicia y el poder político y cómo fue avanzando o retrocediendo?

Por supuesto que todos esperamos que la Justicia restablezca la vigencia plena de la ley, cualquiera sea hacia el Gobierno. Está mal que las causas avancen recién cuando los funcionarios dejan el cargo y esto no ocurra mientras están en funciones. Por lo tanto, tienen que ser esclarecidas tanto las sospechas que se instalaron respecto del caso Libra, esa promoción de esa moneda criptomoneda que hizo el Presidente en su momento, como ahora estos audios de Diego Spagnuolo que dan cuenta de supuestas coimas respecto de los medicamentos. Tienen que ser esclarecidas rápidamente por el Gobierno y por la sociedad para que se pueda determinar la veracidad o no de todos estos hechos.

Es muy importante en una sociedad democrática que la ley se cumpla. Lo que sostiene y le da integridad a todo un sistema es que haya Estado de derecho y que todo esté regulado por normas jurídicas. Esto es tarea de los jueces: cuando los gobernantes violan la ley, son los jueces los que tienen que restablecer su vigencia.

El juez Alejandro Maraniello levantó la cautelar que impedía la reproducción de sus audios.

Estaba anotando para recordarme el famoso término de la "defección estratégica", aquel paper en el que planteaba que, en líneas generales, la Justicia condenaba a los funcionarios públicos al final de su mandato o después de su mandato. Quería asociarlo con el tema del fallo en el que la propia secretaria de la Presidencia pide que cese el amparo que había solicitado. Tiendo a creer que cuando esa apelación, fuese a la Cámara, la Cámara iba a fallar en contra. Es decir, percibir que en realidad el humor y el clima de época están en contra de este tipo de situaciones. Sobre la defección estratégica y, más allá de lo declamativo, ¿cuál es tu propia visión de cómo iba avanzando la Justicia hoy? ¿Estamos en una situación en la que podemos percibir menor defección estratégica de la que hubo en el pasado?

Ojalá. Todavía es muy temprano para poder afirmarlo. Pero, por ejemplo, en el caso Libra hay que intensificar los esfuerzos para esclarecer qué hay de cierto y qué no con ese hecho. Y lo mismo para algo tan grave como son las supuestas coimas en el caso de los medicamentos de Spagnuolo. Son casos en los cuales la Justicia tiene que actuar con mucha seriedad y rapidez. Porque generalmente lo que ocurre es que los jueces, cuando se trata de denuncias de funcionarios en funciones las postergan y hacen una investigación morosa, apuntando a que pueda avanzar cuando no estén en funciones. Esto está muy mal. Es la defección estratégica que vos decís.

¿En el caso Libra te parece que hubo un tiempo excesivo y un avance lento en contraposición con el caso de las denuncias de corrupción en la ANDIS? ¿Encontrás una diferencia entre la acción de un juez y de otro de Comodoro Py?

Es prematuro. Creo que la prensa tiene que estar muy vigilante para que estos casos se resuelvan con premura. Son muy graves.

El caso Libra es más abstracto, es más difícil de comprender. En el caso de Discapacidad me parece que genera impacto tanto para el periodismo, en su capacidad de comprenderlo, como en la sociedad, en su capacidad de sensibilizarse. El caso Libra trata algo que a todas luces luce muy sospechoso, pero al mismo tiempo es algo sobre lo cual hay cierto tipo de falta de experiencia.

Sí, puede ser, porque no estamos habituados a las criptomonedas y a cómo operan los mercados en este caso. Es una cuestión muy sencilla, que es que el Presidente la promocionó en un tweet. Esto subió de manera exponencial en pocas horas y luego se tomaron las ganancias rápidamente, produciendo enormes pérdidas.

40 años del Juicio a las Juntas, charla en la universidad Di Tella con Jorge Fontevecchia

Me gustaría una reflexión tuya sobre lo que pasó en septiembre en las elecciones, lo que pasó ayer en el Congreso y sobre el estado de salud de nuestra democracia.

Faltan las elecciones de octubre. Creo que lo que se está poniendo en crisis es un modo de gestionar. Porque el Presidente tenía recursos institucionales muy escasos, aunque un enorme apoyo popular para la Presidencia, contaba con muy pocos legisladores. Esto determina que el Poder Ejecutivo tenga que tratar de construir mayorías en el Congreso. Y las construye a través del diálogo, del acuerdo, del consenso, de la búsqueda de coincidencias.

Lo extraño y curioso de la gestión de este Ejecutivo es que pese a ser minoritario, trató de llevarse puesto a todo el mundo, no acordar, asumir facultades legislativas y luego pretender que el Congreso se las aprobara de modo silente. Esto provocó que los apoyos iniciales, de algunos partidos políticos que estaban de acuerdo en una dirección general y no querían ponerle obstáculos, luego lo fueran abandonando. Esto es lo que ha ocurrido. Los números ahora del Congreso son enormes y demuestran que el Gobierno no lo controla en absoluto. Creo que tiene que cambiar absolutamente y, luego de las elecciones de octubre, tratar de construir mayorías parlamentarias que le den estabilidad al sistema.

