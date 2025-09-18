La Cámara Federal de Casación Penal rechazó el recurso presentado por la expresidenta Cristina Kirchner y confirmó el monto de decomiso de casi $685 mil millones que deberán pagar los condenados por la causa Vialidad.

La decisión fue tomada por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Mariano Hernán Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña. La suma de 684.990.350.139,86 pesos, fijada por el tribunal oral, quedó confirmada.

Por la causa fueron condenados a penas de prisión e inhabilitación a ejercer cargos públicos Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez, José Francisco López y Mauricio Collareda, entre otros.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La defensa de Cristina Fernández de Kirchner recurrió la actualización monetaria al plantear que el Índice de Precios al Consumidor resultaba inadecuado. Pidió que se imponga el criterio seguido por el perito contador de parte, quien llegó a un monto de $ 42.494.357.845,17, muy inferior.

Los abogados de la exmandataria también solicitaron que se suspenda la ejecución del decomiso.

Por unanimidad, los jueces de la casación, afirmaron que la actualización sobre la base del IPC no resultaba arbitraria, sino que es un método idóneo para mantener el valor real frente a la depreciación monetaria.

En desarrollo...

LT