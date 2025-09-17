Cristina Kirchner celebró la caída de los vetos de Milei y advirtió sobre un “nuevo intento de destrucción del Estado”

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se pronunció en X tras el revés que sufrió Javier Milei en la Cámara de Diputados, que este miércoles votó en contra de los vetos presidenciales a la Ley de Emergencia en Pediatría y a la Ley de Financiamiento Universitario.

“Hoy, la Cámara de Diputados de la Nación rechazó los vetos de Javier Milei contra las leyes de Emergencia en Pediatría y de Financiamiento Universitario. En San José 1111, el pueblo no cambia de ideas… sigue las banderas de Evita y Perón… Defiende la salud de los niños y la Universidad Pública”, publicó la exmandataria.

La sesión especial fue seguida de cerca por organizaciones gremiales y estudiantiles, que realizaron una multitudinaria Marcha Federal Universitaria frente al Congreso. Las columnas celebraron la votación, en un clima de fuerte crítica a la política de ajuste del Gobierno.

Festejos en la marcha afuera del Congreso luego del rechazo a los vetos presidenciales

El rechazo en Diputados fue interpretado como una señal de resistencia legislativa a las iniciativas de La Libertad Avanza. Los gremios universitarios, las federaciones estudiantiles, la CGT, las CTA y movimientos sociales advirtieron que el desfinanciamiento ponía en riesgo el funcionamiento de las universidades públicas.

Varias de las columnas que participaron de la manifestación en el Congreso se trasladaron después hasta el lugar donde la exmandataria se encuentra cumpliendo su condena domiciliaria en el barrio de Constitución tras ser condenada por la Corte Suprema en la causa Vialidad. Ella respondió con saludos desde su balcón, en una postal que se repite cada vez más seguido.

Cristina, desde el departamento de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria.

Aniversario de la Noche de los Lápices

La jornada tuvo lugar apenas un día después del 49° aniversario de la Noche de los Lápices. Durante la tarde de ayer, martes 16 de septiembre, un grupo de jóvenes y estudiantes secundarios se acercó hasta el domicilio de Cristina Kirchner, en San José 1111, para saludarla y participar de una recordación.

La expresidenta salió al balcón y trazó un paralelismo entre distintos episodios de la historia argentina. “Estamos ante un nuevo intento de destrucción del Estado y de las capacidades argentinas”, aseguró, en relación con la gestión de Milei.

