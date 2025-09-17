AtlasIntel y Bloomberg realizaron una encuesta a 5.315 personas, 53,1% mujeres y 46,9% hombres, entre el 10 y el 14 de septiembre, para analizar la situación política, social y económica de Argentina. Los resultados muestran que Javier Milei tiene un 53,7% de desaprobación, que aumentó el apoyo a Axel Kicillof, y que la corrupción es el tema que más preocupa a los ciudadanos.

Según el estudio, la desaprobación presidencial y la evaluación negativa del gobierno llegó a su nivel más alto desde el comienzo del mandato libertario. Un 42,4% de los encuestados aprueba la gestión de Milei, pero un 53,7% la desaprueba. Por otra parte, casi la mitad de los consultados, 49,5%, para ser exactos, define como “malo o muy malo” al gobierno frente al 33,4% que lo considera “bueno o excelente”.

Un detalle importante a tener en cuenta es que la corrupción se volvió la preocupación central de Argentina: 52,7% de los encuestados cree que es el problema más importante a resolver. En segundo lugar, se encuentra el desempleo con el 31,8%, y en tercero la inflación, con el 31,2%.

Además, un 63% de los consultados cree como “probable o muy probable” que se revelen nuevos escándalos de corrupción. Lo que, según los expertos que realizaron el informe, “expresa directamente el impacto del caso ANDIS, que reinstaló el tema en la agenda pública y contribuyó a consolidar la idea de que la corrupción es un problema estructural en el país”.

Con respecto a la situación económica de su familia, el 49% de los encuestados consideró que es mala, el 32% normal y el 19% buena. Cuando se les consultó por la economía de Argentina, el 63% declaró que atraviesa un mal momento, el 21% dijo que es normal, y el 16% la calificó de buena. Con respecto al mercado laboral, el 73% consideró que la situación es mala, el 19% normal y solo un 9% buena.

Otro tema importante es que, tras haber bajado en agosto, el Índice de Riesgo Político volvió a crecer en septiembre, impulsado según los encuestadores por la “inestabilidad institucional —derivada de la falta de mayoría del gobierno en el Congreso Nacional— y de conflicto social, marcado por el riesgo de huelgas masivas y protestas violentas”.

En otro tramo del estudio, los analistas afirman que “estas variaciones reflejan el escenario que hoy enfrenta el oficialismo, que ya encontró resistencia a la mayor parte de los vetos presidenciales en el Congreso, y no consigue consolidar su vínculo con fuerzas provinciales, mientras crece el descontento de determinados sectores particularmente afectados por las políticas gubernamentales (jubilados, pediatría, discapacidad, universidades, ciencia) y se expande el consenso social en torno al rechazo de estas medidas”.

Por otra parte, la imagen pública del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, según la encuesta, logró una mejora sostenida que le permitió conseguir un 39% de valoración positiva en septiembre. En contraposición, la imagen negativa de Milei superó a la positiva por tercer mes. En septiembre, el 53% de los encuestados mostró una mirada crítica del presidente, frente a la positiva que llegó a 44%.

Otros datos a tener en cuenta es que, por ejemplo, Cristina Kirchner tiene un 37% de imagen positiva y 59% de negativa; Sergio Massa, 26% de imagen positiva y 64% de negativa; Mauricio Macri, 26% de imagen positiva y 63% de negativa; y la vicepresidenta Victoria Villarruel, 23% de positiva y 60% de negativa.

Elecciones legislativas 2026

Finalmente, según este relevamiento, la intención de voto entre La Libertad Avanza y Fuerza Patria, de cara a las elecciones legislativas de octubre, tuvo cambios considerables: en julio, esa diferencia superaba los 10 puntos, asegurándole el triunfo al oficialismo; sin embargo, este mes bajó a 4,2 puntos: 39,8% contra 35,6%.

El resto de los partidos queda muy por detrás en intención de votos: Provincias Unidas con 3,4%; PRO con 3,1%; Frente de Izquierda con 2,1%; y la UCR con 2,0%.

