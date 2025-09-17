En el 49° aniversario de la Noche de los Lápices, Cristina Kirchner habló desde San Jose 1111 y Kicillof estuvo en La Plata

En el marco del 49° aniversario de la Noche de los Lápices, Cristina Kirchner envió un audio desde el departamento de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria. Por su parte, el gobernador Axel Kicillof encabezó la marcha en la ciudad de La Plata.

La exmandataria recordó a Claudio de Acha, uno de los estudiantes desaparecidos durante la dictadura militar, y evocó la imagen de su juventud en La Plata. "La primera imagen es la de mi casa, donde conocí a Claudito de Acha, compañero de mi hermana del Colegio Nacional, uno de los compañeros desaparecidos", expresó.

Cristina también relató que volvió a encontrar su nombre grabado en un monolito en Jerusalén y destacó que, por su madre, Claudio era judío. El adolescente tenía 17 años cuando fue secuestrado en la madrugada del 16 de septiembre de 1976. Fue arrancado de su casa familiar en ropa interior por un grupo armado encapuchado. Su madre, Olga, relató aquel episodio que lo convirtió en uno de los símbolos de la Noche de los Lápices.

Críticas de Cristina Kirchner a Javier Milei

La expresidenta aprovechó su mensaje para trazar un paralelismo entre la dictadura militar, el golpe de 1955 y la coyuntura actual. "Estamos ante un nuevo intento de destrucción del Estado y de las capacidades argentinas", aseguró en relación con la gestión de Javier Milei.

Cristina cuestionó las iniciativas impulsadas desde la Casa Rosada, a las que calificó como "verdaderos instrumentos del coloniaje" elaborados por estudios jurídicos vinculados a grupos económicos locales e internacionales. Además, denunció la "estigmatización del adversario político" en el marco de la campaña electoral reciente.

El cierre de su discurso estuvo dirigido a los jóvenes presentes en el acto en La Plata. "Tengo plena confianza en ustedes, en los jóvenes de nuestro país, que van a poder correr el velo para contar la verdadera historia y poder cambiarla de una vez por todas", concluyó.

Axel Kicillof participó en la marcha en La Plata

Mientras tanto, el gobernador Axel Kicillof encabezó en la ciudad de La Plata la marcha en conmemoración del 49° aniversario. Acompañado por funcionarios, legisladores y referentes de organismos de derechos humanos, el mandatario descubrió una placa en la Plaza de la Identidad y la Memoria.

Junto a Kicillof estuvieron Jorge Taiana, candidato a diputado nacional por Fuerza Patria; la jefa de Asesores de la Gobernación, Cristina Álvarez Rodríguez; y los ministros Gabriel Katopodis y Andrés Larroque. También participaron Estela Díaz, titular de Mujeres y Diversidad, y Florencia Saintout, presidenta del Instituto Cultural.

El homenaje contó con la presencia de estudiantes secundarios, docentes, dirigentes políticos y sociales, quienes marcharon para recordar a los jóvenes secuestrados y asesinados en 1976 por reclamar el boleto estudiantil.

Además, el gobernador adelantó que este miércoles participará de la Marcha Federal Universitaria convocada frente al Congreso de la Nación para rechazar los vetos con recortes presupuestarios del Gobierno de Javier Milei a las casas de altos estudios y la salud pública.

