El “nuevo” Milei va el viernes a Cordoba

El “nuevo” Milei apareció ayer en Cadena Nacional, menos confrontativo, más persuasivo, casi seductor para un electorado de centro que en su mayoría lo observaba con simpatía hasta que la dureza del ajuste hizo lo suyo.

La Bolsa de Comercio, epicentro del empresariado mediterráneo y caja de resonancia política nacional será un nuevo ensayo de un Milei domesticado sin gritos ni insultos y casi empático con los sectores que lo rechazan.

Córdoba es, desde hace años, un territorio bisagra, clave para cualquier armado electoral y allí será el punto de partida de Milei para la elección nacional.

La cadena nacional fue el anticipo. Allí Milei ensayó una nueva cadencia: reconoció que el “camino de la recuperación es arduo” y que el ajuste puede verse como “un capricho”, pero lo presentó como la única solución posible. Se mostró más empático, habló de “trabajar codo a codo” con gobernadores y legisladores, y evitó las diatribas habituales contra “la casta” o los sectores críticos. Fue un Milei que buscó más comprensión que confrontación.

Ese viraje no es espontáneo. Responde a una estrategia diseñada por Santiago Caputo y terminada de afinar en las reuniones de mesa política con legisladores y aliados provinciales. El diagnóstico fue claro: con octubre en el horizonte, el Presidente necesita suavizar su imagen para reconquistar a votantes de centro, aquellos que lo acompañaron en 2023, pero que en las encuestas recientes muestran señales de desencanto.

Con tono electoral, Milei dijo que su Presupuesto 2026 tendrá aumentos en salud, jubilaciones, discapacidad y educación

Córdoba condensa ese electorado: fuerte cultura anti-kirchnerista, apertura a propuestas disruptivas, pero también una tradición empresarial que desconfía de los vaivenes extremos. Milei lo sabe: por eso elige la Bolsa de Comercio como escenario. Hablará a industriales, productores y emprendedores que necesitan previsibilidad y que miran con lupa las proyecciones de inflación, déficit y tipo de cambio.

El Presupuesto 2026 que Milei presentó, con un superávit primario proyectado de 1,5% del PBI y aumentos en salud y educación, será parte del guion. La narrativa apunta a demostrar que el ajuste no es solo recorte, sino que puede traducirse en inversión social y crecimiento futuro. El desafío es que ese mensaje cale en una provincia donde el bolsillo todavía acusa recibo de la inflación acumulada del 33,6% interanual y donde el consumo interno se resiente.

En Córdoba Milei no llegará como el “León” que ruge contra la casta, sino como el economista que explica con paciencia y se muestra dispuesto a escuchar. El objetivo es ampliar la base electoral: seducir al votante de centro, menos ideológico, más pragmático, que pide resultados y menos confrontación.

Es un delicado equilibrio: mantener la épica de la ortodoxia económica —la bandera de sus fieles—, mientras se proyecta una imagen de líder capaz de comprender el costo social del ajuste. Una narrativa que promete que “lo peor ya pasó” y que el sacrificio tendrá recompensa.

AG/AS/ff