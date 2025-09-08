Elecciones legislativas de octubre de 2025: cuándo son y qué se elige

A horas de la culminación de los comicios en la Provincia de Buenos Aires, los argentinos volverán a concurrir a las urnas cuando se celebren las elecciones legislativas nacionales el próximo 26 de octubre de 2025. El país se prepara para votar y renovar la composición del Congreso de la Nación y, a excepción de las provincias que optaron por el desdoblamiento, el resto del territorio nacional mantendrá la elección unificada.

Definirá la nueva composición de la Cámara de Diputados y el Senado. Se renovarán 127 bancas de legisladores nacionales y un tercio de la Cámara alta.

Cuándo son las próximas elecciones 2025 en Argentina y qué se vota en octubre

Para la también denominada como Cámara baja, el número de escaños en disputa está directamente vinculado al caudal poblacional de cada provincia. La distribución de los lugares a ocupar en el parlamento se realizará a través del sistema D'Hondt, que asegurá una repartición proporcional según la cantidad de votos que obtenga cada lista

Boleta Única de Papel (BUP)

A diferencia de la contienda electoral bonaerense en la que se utilizó la tradicional boleta partidaria, la principal protagonista será la Boleta Única de Papel (BUP). Esta modalidad que se implementará para la emisión del sufragio que decidirá quiénes serán los representantes legislativos a nivel nacional, apuesta a una mayor transparencia y evitar la manipulación de los resultados en los centros de votación.

¿Qué provincias no tuvieron elecciones desdobladas?

Catamarca

Córdoba

Chubut

Entre Ríos

La Pampa

La Rioja

Mendoza

Neuquén

Río Negro

San Juan

Santa Cruz

Santiago del Estero

Tucumán

La utilización de la BUP para las elecciones legislativas de octubre de 2025 se estableció por medio de la Ley Nº 27.781. Cada elector recibirá una sola hoja oficial que agrupa a todos los partidos y candidatos, facilitando la elección y reduciendo el margen para irregularidades.

Elecciones legislativas nacioanls 2025

¿Cuándo se publicará el padrón definitivo de las elecciones legislativas de octubre 2025’

El 16 de septiembre se publicará el padrón definitivo para las elecciones nacionales. A partir de dicha fecha, todos los ciudadanos podrán verificar su lugar y mesa de votación en la web padron.gob.ar y, si detectan errores en los datos personales, solicitar correcciones para garantizar el ejercicio del voto y evitar inconvenientes en la jornada electoral.

En tanto que, a partir del primero de octubre, se publicarán oficialmente las mesas y lugares de votación y se prohibirán los actos públicos proselitistas en la vía pública, conforme a la normativa.

Por último, en lo concerniente a la divulgación de encuestas, desde el 18 de octubre comenzarán a entrar en vigor las restricciones para su difusión y sondeos preelectorales.

