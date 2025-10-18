Trump presiona a Zelenski para que acepte negociar con Putin

El presidente estadounidense, Donald Trump, instó a su par ucraniano, Volodimir Zelenski, a llegar a un acuerdo con Rusia, con lo que enfrió los planes de Kiev de obtener misiles Tomahawk y apostó, en cambio, por una solución diplomática al conflicto.

Trump dijo el mes pasado que creía que Ucrania podría recuperar todo su territorio, pero un día después de acordar reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin, para una nueva cumbre, el mandatario estadounidense cambió de opinión.

Tras un encuentro con Zelenski este viernes en la Casa Blanca, Trump declaró en redes sociales que sus conversaciones fueron “muy interesantes y cordiales”. Pero aclaró: “Le dije, como también le sugerí encarecidamente al presidente Putin, que es hora de detener la matanza y llegar a un acuerdo”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Trump también pareció deslizar que ambas partes deberían aceptar sus frentes actuales. “Deberían detenerse donde están. ¡Que ambos canten victoria, que la historia decida!”, dijo.

Zelenski declaró después de la reunión que Rusia tenía “miedo” a los misiles de crucero Tomahawk de fabricación estadounidense, pero que era “realista” sobre la posibilidad de recibir las armas de Washington.

El gobernante ucraniano admitió ante los periodistas que aunque él y Trump conversaron sobre armas de largo alcance, “se decidió que no hablemos de eso porque Estados Unidos no quiere una escalada”.

“Terminar la guerra”. Zelenski llegó a Washington luego de semanas de pedir los Tomahawk, con la esperanza de aprovechar la creciente frustración de Trump con Putin.

Pero el ucraniano se fue con las manos vacías, mientras Trump busca un nuevo avance diplomático tras el acuerdo de paz de Gaza logrado la semana pasada.

El estadounidense se mostró mucho más optimista sobre las perspectivas de un acuerdo desde su llamada de dos horas y media con Putin el jueves, en la que acordaron reunirse en Budapest.

“Con suerte, podremos terminar la guerra sin pensar en los Tomahawk”, declaró Trump a los periodistas al recibir a Zelenski en la Casa Blanca. Incluso sostuvo que creía que Putin “quiere terminar con la guerra”. Pero Zelenski, quien vestía un traje oscuro para su tercera reunión con Trump, discrepó al estimar que Putin “no está listo” para la paz.

El ucraniano felicitó a Trump por su reciente acuerdo de paz en Gaza y expresó su esperanza de que hiciera lo mismo con Ucrania: “Espero que el presidente Trump pueda lograrlo”.

Cumbre con Putin. Las conversaciones diplomáticas para poner fin a la invasión rusa se han estancado desde la reunión de Trump y Putin en Alaska. Ahora esperan reactivar el vínculo.

El Kremlin desestimó las sugerencias de que Putin tendría dificultades para volar sobre el espacio aéreo europeo. Hungría dijo que garantizaría que Putin pueda entrar y “mantener conversaciones exitosas” con Estados Unidos a pesar de una orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) en su contra por presuntos crímenes de guerra.

La posición de Trump sobre la guerra en Ucrania ha cambiado drásticamente en los últimos meses.

Al comienzo de su mandato, Trump y Putin se acercaron mientras el presidente estadounidense calificaba a Zelenski de “dictador sin elecciones”. Las tensiones llegaron a un punto crítico en febrero, cuando Trump acusó a su homólogo ucraniano de “no tener las cartas” en una acalorada reunión televisada en la Oficina Oval.

Las relaciones entre ambos se han estrechado desde entonces, ya que Trump ha expresado una creciente frustración con Putin.