Monitor Digital: las cadenas de Milei ya no marcan agenda y exponen un creciente rechazo digital

El monitoreo digital de la última cadena nacional de Javier Milei confirmó lo que ya lucía evidente: el formato perdió la capacidad de marcar agenda. Según el informe de Monitor Digital, la aparición de anoche generó 83.300 menciones en redes sociales, muy por debajo de los picos iniciales. En contraste, la primera cadena del 20 de diciembre de 2023 había alcanzado 280.200 menciones y la del 1 de marzo de 2024 llegó a 239.700.

La tendencia descendente sólo mostró un respiro el 1 de marzo de 2025, cuando la apertura de sesiones del Congreso activó el interés con 145.600 menciones. Pero la curva general es clara: “cada vez menos personas se enganchan, y quienes lo hacen expresan una carga crítica cada vez más intensa”, señala el informe.

Javier Milei llega a Córdoba para el 125° aniversario de la Bolsa de Comercio

Rechazo en alza

El análisis del índice NSR (Net Sentiment Rate) arrojó -64 puntos, lo que ubica la última intervención en la categoría de “muy malo”. Si bien no fue el peor registro del ciclo —el récord negativo se dio el 1 de marzo de 2025, con -77 puntos, en medio de anuncios de ajuste fiscal—, el patrón se repite: las cadenas nunca lograron perforar la barrera de la negatividad.

“La conclusión es categórica: cuando la audiencia responde, lo hace principalmente desde la crítica y el malestar”, se resalta desde Monitor Digital.

Temas sensibles en el centro

El análisis temático muestra que la conversación estuvo dominada por la política (43,3%), con el veto presidencial y la confrontación con el Congreso como ejes principales. A esto se sumaron menciones a la gestión (16,5%) y la economía (13,1%), en un clima atravesado por el debate sobre presupuesto, inflación y medidas de ajuste.

El malestar se amplificó en torno a cuestiones sociales: salud, educación, jubilaciones y hasta el Hospital Garrahan aparecieron como disparadores de críticas. La presencia de los cacerolazos en la conversación digital mostró que la reacción traspasó las pantallas y se trasladó a las calles.

La inflación como síntesis

Aunque Milei no colocó la inflación en el centro de su mensaje, el término fue apropiado por los usuarios como traductor de la crisis. El informe señala que cualquier medida económica del Gobierno es percibida bajo esa clave: menos recursos implican más problemas y la sensación de que “no alcanza para llegar a fin de mes”.

Dónde voto en Córdoba en las elecciones 2025: consultá el padrón para los comicios del 26 de octubre

La palabra se instaló incluso más allá de la agenda presidencial. Asociada a conceptos como “crisis”, “déficit” y “veto”, terminó funcionando como etiqueta de la desconfianza social hacia el rumbo económico.

Un recurso en retroceso

Tras casi dos años de uso, las cadenas nacionales ya no generan interés masivo ni fijan agenda. Según el monitoreo, se transformaron en un espacio que refuerza la percepción negativa antes que en una herramienta para amplificar el mensaje presidencial.

“El efecto novedad se agotó, el interés se redujo y el rechazo se consolidó como la constante. Milei conserva el espacio de exposición, pero el costo político crece: cada cadena se parece más a un espejo del descontento social que a un acto de comunicación efectiva”, concluye el informe.