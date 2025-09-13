Con la mira puesta en la campaña para las elecciones nacionales de octubre, Lilia Lemoine, diputada nacional por La Libertad Avanza, volvió a encender la polémica al denunciar maniobras en el recuento de votos en la provincia de Buenos Aires y cuestionar directamente al gobernador Axel Kicillof acerca de un posible indulto a la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK).

En un tuit fijado en su cuenta de X, Lemoine le preguntó este sábado a Kicillof: “Hola Axel, duda: ¿Si fueras presidente en 2027, indultarías a Cristina Kirchner? Me parece fundamental que le aclares eso a la gente que te votó y a la que podría votarte. ¡Abrazo!”.

Pero la controversia no se limitó a la pregunta sobre CFK. Lemoine denunció maniobras “antidemocráticas” en el recuento de votos en la provincia de Buenos Aires y acompañó su posteo con un video de la concejala electa de José C. Paz María Amoroso, quien relató irregularidades en la junta electoral de La Plata.

“Hola Axel Kicillof, ¿por qué nos hacen esto? No somos Venezuela… o sí? Ya sabemos que perdimos, pero podríamos meter 1 o 2 concejales más en un recuento debido a la gran cantidad de evidencia sobre la mala contabilización de votos. Es antidemocrático. Que mañana no se repita (sic.)”, publicó la diputada.

En el clip que adjunto con el mensaje se puede ver a Amoroso detallando su paso por la junta electoral de La Plata durante la mañana de este sábado. “Vinimos a las siete de la mañana, somos el equipo de La Libertad Avanza de José C. Paz. Nos pidieron el DNI, todo mi equipo se lo brindó. Somos ocho personas que vinimos a hacer el recuento de votos. A ninguno nos devolvieron el DNI”, comienza relatando.

Y agrega: “Vinieron después los de Fuerza Patria, hace 20 minutos, a todos ellos sí los acreditaron y ya están haciendo el recuento de votos. Es totalmente injusto y antidemocrático lo que están haciendo”.

Lilia Lemoine denunció “golpe institucional” y disparó contra todos

Más allá del resultado electoral, Lilia Lemoine denunció públicamente un supuesto “golpe institucional” contra el presidente Javier Milei. A través de varios posteos en X, la diputada alertó sobre maniobras políticas y judiciales que, según su mirada, buscan desestabilizar al Ejecutivo y cuestionar su legitimidad.

En una de sus publicaciones, que posteriormente fue borrada, la diputada aseguró que el senador radical Martín Lousteau presidía la llamada "bicameral de Juicio Político", una comisión que en realidad no existe. Esa afirmación generó un cruce inmediato con la diputada Mariela Coletta, de Evolución, quien cuestionó que Lemoine no conociera el reglamento de la Cámara: "El show barato dejalo para tus cosplays".

Coletta detalló la situación en tres puntos: “1) Lilia Lemoine te daría más dignidad conocer el reglamento de la Cámara de la que formás parte. No hay tal ‘bicameral de Juicio Político’. 2) En todo caso hay una Comisión de Juicio Político. En diputados. Donde tu partido puso como presidenta a Marcela Pagano y ustedes bloquearon su funcionamiento. 3) Lousteau preside la Bicameral de Inteligencia”.

Guillermo Francos aceptó que fue "un error" nacionalizar las legislativas y dejó abierta la puerta de un acercamiento con Mauricio Macri

En otra de sus intervenciones, Lemoine respondió a un posteo de Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y mano derecha de Claudio “Chiqui” Tapia, y lo acusó de "golpista". “Che gordo, vos estás dando un golpe institucional al Gobierno Nacional y te hacés el pelotudo. Ya me están llegando amenazas de tu gente por denunciar que sos el dueño del Carnaval… asesor de Massa. El fútbol debería ser una alegría, no un nido de ratas golpistas”, disparó.

Además, vinculó a figuras del entretenimiento y el fútbol con supuestas redes de corrupción: “Toviggino, (Luis) Barrionuevo, Chiqui tapia… se llevaban guita de los jubilados. El Ministerio de Desregulación le puso fin al negocio. ¿Queda claro por qué los dueños del Carnaval, que ahora suma a Tinelli también, quieren tirar al gobierno de Javier Milei?”.

La diputada continuó su denuncia detallando cómo Luis Barrionuevo y otros referentes habrían influido en la composición de La Libertad Avanza: “Marcela Pagano y Carlos Dalessandro entraron a LLA justamente por Barrionuevo (ex asesor de Massa en el Congreso). En 2023 lo dije, era un gran error. No me escucharon”.

Por último, Lemoine vinculó los hechos con maniobras ilegales y de venganza contra su equipo: “Dato importante: en 2023 Barrionuevo organizó un evento 'de recaudación' que era ilegal. Nuestro responsable económico Ivan Dubois se la pasó varios días rechazando los aportes uno por uno para evitar un juicio político. A Iván lo operaron desde Argenzuela un mes junto conmigo, publicando barbaridades humillantes a modo de venganza y no sería raro que intentaran algo de nuevo. ¿Me van entendiendo?”.

