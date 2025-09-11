Nancy Pazos visitó a Cristina Kirchner: "Me dijo que estaba convencida de que iba a ganar el peronismo"

La periodista y conductora de radio Nancy Pazos brindó detalles exclusivos sobre su reciente visita a la exvicepresidenta Cristina Kirchner, después de solicitar hace tres meses autorización judicial. Asegurándose de seguir de cerca los resultados electorales, según Pazos, la exmandataria estaba "expectante por la elección del domingo, y estaba convencida de que iba a ganar el peronismo", en referencia al triunfo de Fuerza Patria con el 47,28% de los votos.

A partir del encuentro, que se desarrolló en la residencia donde la dirigente cumple prisión domiciliaria, Pazos aseguró: "La vi bien, la vi con los pies en la tierra", y agregó que "sabe que está presa y esto tiene sus restricciones". La periodista ingresó detrás de la senadora nacional Juliana Di Tullio y antes de Juan Grabois, quien le hizo un chiste sobre el escándalo de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), vinculado a Karina Milei.

Durante el encuentro en la residencia de San José 1111, ambas conversaron extensamente sobre asuntos políticos.

Durante su reciente visita a la residencia de Cristina Kirchner en San José 1111, Nancy Pazos vivió un curioso incidente. Al acercarse al balcón donde la expresidenta suele saludar a sus seguidores, varios militantes la confundieron con la exvicepresidenta y comenzaron a vitorearla.

La exvicepresidenta ya se había pronunciado desde un mensaje reproducido en el búnker de Fuerza Patria, donde celebró la victoria del peronismo sobre La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses. "Con responsabilidad democrática decidimos ponerle un límite a Javier Milei", afirmó. Además destacó que, aunque se trató de una elección de medio término, el presidente "tiene la responsabilidad de escuchar al pueblo de la provincia, que representa casi el 40% del electorado nacional", que perdió con su fuerza por un 33,71%, quedando en segundo lugar.

Asimismo, Pazos también señaló que notó a Cristina "un poco bajón" respecto a la clase política actual: "Está muy dolida. Un dolor al percibir que la clase dirigente no está a la altura con lo que se viene", en declaraciones en su programa "El Amor es Más Fuerte" por Radio 10.

Qué le regaló Nancy Pazos a Cristina Kirchner en su prisión domiciliaria

La también conductora de televisión llevó varios obsequios pensados especialmente para la dirigente del Partido Justicialista (PJ), quien cumple prisión domiciliaria en su residencia de San José 1111 desde junio, después de ser condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Algunos de ellos son:

La valija de arte llamada “Cristina Presidenta” es un juguete artesanal que reversiona las míticas valijas de los años 80. A través de Punk and Pop Toys, con impresiones 3D de Jonatan Ariste y en gran parte reciclada, la pieza incluye una computadora de Conectar Igualdad, una asignación universal por hijo, un pañuelo de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, un bastón de mando, fotos y comida. Dicha valija fue personalizada con el nombre de Juliana, la nieta de Cristina y hija de Florencia Kirchner.