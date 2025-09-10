Quién es quién en la Causa Cuadernos, el juicio contra Cristina Kirchner que aceptará confesiones de arrepentidos

El Tribunal Oral Federal Número 7, encargado de la causa “Cuadernos”, decidió sumar como prueba las confesiones de los empresarios y exfuncionarios que habrían participado de la supuesta organización que cobró sobornos en la obra pública de 2005 y 2015, durante los mandatos de Néstor y Cristina Kirchner. La medida fue decidida por los jueces Germán Castelli, Fernando Canero y Enrique Méndez Signori, que sumarán los legajos de los arrepentidos al caso.

El portal Noticias Argentinas, con información de La Nación, afirma que esta medida complica la estrategia de la defensa que intentó deshabilitar esas declaraciones diciendo que hubo presiones durante la instrucción de la causa. El caso más recordado es el del empresario Mario Rovella, que declaró haber sido amenazado por el juez Bonadio, a quien acusó de haber privado "ilegalmente de la libertad a distintas personas por el sólo hecho de que no reconocieron y confesaron los presuntos delitos que se les atribuye, remitiéndolos detenidos a distintas unidades penitenciarias".

Y agregó: "En cambio, quienes sí reconocen los delitos y validan los dichos de una persona que se adhirió al régimen de la delación premiada, me refiero al Sr. Ernesto Clarens, mantienen su libertad ambulatoria".

Por otra parte, el Tribunal decidió realizar una audiencia el próximo viernes 12 de septiembre, a través de un zoom, donde 36 imputados tendrán la opción de pagar una compensación económica, que iría de los 30 a los 40 millones de dólares, a cambio de ser sobreseídos. Cada imputado deberá exponer su planteo y luego tendrá dos días para dejarlo registrado por escrito.

De esta reunión participará la fiscal Fabiana León, quien deberá decidir sobre cada una de las propuestas que se realice, y lo mismo hará la Unidad de Información Financiera, querellante del caso. Luego, el tribunal decidirá si acepta o no estos acuerdos.

La acusación contra los empresarios es por haber pagado sobornos para que les asignen obra pública. El caso comenzó por las anotaciones que hacía de todas estas operaciones ilegales Oscar Centeno, chofer del exfuncionario de Planificación Federal Roberto Baratta, en su cuaderno.

Cristina Fernández de Kirchner: es la principal imputada del caso, la acusan de encabezar esta asociación ilícita que se dedicaba recaudar fondos mediante sobornos obtenidos de empresarios dedicados a la obra pública. Más de 600 testigos deberán declarar durante el juicio oral que comenzará el próximo 6 de noviembre donde hay 74 acusados.

La lista de los 25 arrepentidos que el tribunal admitió como prueba

Alberto Taselli: empresario del sector energético. Aldo Roggio: titular del Grupo Roggio. Ángel Calcaterra: exdueño de la constructora Iecsa. Armando Loson: integrante del grupo Albanesi. Benjamín Romero: exfuncionario. Carlos Wagner: expresidente de la Cámara de la Construcción. Claudio Glazman: integrante del grupo Roggio. Claudio Uberti: exfuncionario del Ministerio de Planificación. Enrique Pescarmona: integrante del grupo Impsa. Ernesto Clarens: recaudador. Francisco Valenti: integrante del grupo Impsa. Gabriel Pedro Losi: presidente de LOSI S.A. Héctor Alberto Zabaleta: exdirectivo de Techint. Héctor Javier Sánchez Caballero: integrante de Iecsa. Jorge Balan: integrante del grupo Electroingeniería. Jorge Neira: integrante del grupo Electroingeniería. José López: exsecretario de Obras Públicas. Juan Carlos de Goycoechea: integrante de la constructora Isolux. Juan Chediack: expresidente de la Cámara de la Construcción. Marcela Sztenberg: accionista de Equimac S.A. Miguel Aznar: presidente de Vial 3. Oscar Centeno: exchofer y autor de los cuadernos. Patricio Gerbi: presidente de Coarco S.A. Rodolfo Armando Poblete: integrante del grupo Romero. Víctor Fabián Gutiérrez: Exsecretario privado de Cristina Kirchner.

