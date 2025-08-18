Confirman el procesamiento de allegados al fallecido ex secretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz

La Cámara Federal porteña confirmó procesamientos de allegados al fallecido ex secretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, en una causa por multimillonarias maniobras de lavado de dinero proveniente de corrupción en obra pública, con participación de testaferros y familiares.

Se trata de una investigación que aún tramita en el juzgado federal 11 de Comodoro Py 2002 como un desprendimiento de la Causa Cuadernos y en la cual la viuda de Muñoz, Carolina Pochetti, declaró como imputada colaboradora, está con procesamiento confirmado y en etapa de preparación de juicio oral, informaron fuentes judiciales.

La sala I de la Cámara Federal porteña confirmó ahora procesamientos y millonarios embargos para familiares de Muñoz y su viuda, entre ellos un hijo del ex secretario y la hermana de Carolina Pochetti, Alejandrina Pochetti, además de profesionales como abogados y contadores, acusados de haber sido parte de un plan “sistemático de blanqueo” de fondos ilícitos a través de la constitución de empresas, sociedades y envíos de fondos al exterior.

En total son 16 procesados que serán enviados a juicio oral por lavado de activos agravado

Los camaristas Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia concluyeron que “parte del dinero proveniente de los ilícitos perpetrados por aquella asociación ilícita (investigada en el caso Cuadernos) fue recibido por Héctor Daniel Muñoz, quien lo habría puesto en circulación en el mercado, tanto a nivel local como internacional, con el fin de aparentar un origen lícito”.



El dinero se utilizó para la compra de bienes e inmuebles, constitución de sociedades y operaciones comerciales, muchas veces realizadas en efectivo.

El fallo subrayó que “muchas de las operaciones presentaban un notorio incremento entre los valores declarados de adquisición y aquellos en los que terminaron siendo vendidos”.

Los procesamientos se confirmaron por “lavado de activos de origen ilícito, agravado por su realización como parte de una asociación formada para la comisión continuada de hechos de esa naturaleza” e incluyeron embargos de hasta 15 mil millones de pesos.

Quién era Daniel Muñoz

Héctor Daniel Muñoz fue el secretario privado de Néstor Kirchner durante toda su presidencia (2003-2007) y en los primeros dos años de Cristina al frente del ejecutivo.

El ex secretario de Néstor y Cristina conocía al matrimonio desde que trabajaba como cobrador en el estudio jurídico de los K en Río Gallegos. Entre 1995 y 2003 fue "asesor de tercera" en el Estado Provincial, hasta que cuando Néstor llegó a la Presidencia, Muñoz se encargó de asistir al primer mandatario en todo. Era la persona que atendía el teléfono rojo. Para hablar con Kirchner, primero había que hablar con él.

Cuando Daniel Muñoz llegó al Gobierno declaró que sólo tenía un VW Gol modelo '99 y su sueldo como secretario presidencial. Cuando se fue en 2009 declaró un terreno de 675 metros cuadrados en Mar de las Pampas, otro de 1.285 metros cuadrados en El Calafate (donde construyó cabañas), un Ford Focus 2006 y 430 mil pesos en ahorros.

La relación con Pochetti comenzó en 2007 y en 2011 se casaron. Fue detenida en 2018 y aceptada como arrepentida en 2019 en la causa de los Cuadernos de las Coimas. Muñoz falleció en 2016. Se fue con un crecimiento de sus bienes y también investigado por la Justicia. Entre el 2003 y el 2008 tuvo un incremento patrimonial de 11.180%

La Unidad de Información Financiera (UIF), dirigida por Paul Starc, anunció el decomiso anticipado de un departamento ubicado en Villa Urquiza, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, propiedad de Daniel Muñoz, exsecretario privado de Néstor Kirchner, valuado en 165 millones de pesos.

Según el organismo, “este inmueble fue adquirido con fondos de origen ilícito y su confiscación fue autorizada por la Justicia tras el pedido formal de la UIF, respaldado por pruebas contundentes y la muerte del imputado”. La causa que se investiga incluye “decenas de propiedades en Argentina y el extranjero, como cuatro parcelas en las islas Turks & Caicos, que reflejan la magnitud y sofisticación del circuito internacional de lavado de dinero que integraba Muñoz”.