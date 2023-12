Mario Elías Suli estuvo presente junto al presidente Javier Milei y su hermana Karina, la secretaria general de la Presidencia. Gracias a su rol, aún no oficializado de secretario presidencial, Suli acompaña a las dos personas más importantes del Gobierno en distintos lugares clave.

Antes de él, estuvieron ocupando el lugar Darío Nieto para Mauricio Macri, Pablo Barreiro e Isidro Bounine para Cristina Kirchner, Daniel Muñoz para Néstor Kirchner y Ramón Hernández para Carlos Menem. Se trata de individuos que forman parte del círculo de confianza íntima del mandatario de turno. Algunos terminaron siendo célebres por diferentes causas judiciales, como enriquecimiento y espionaje.

Suli, de 30 años y cuyo nombre hebreo es Meir, se acercó a Milei a partir de la vinculación del Presidente con la rama judaica ortodoxa Jabad Lubavitch. En su cargo, solo se limita a asistir al Presidente y a Karina. Por ejemplo, el viernes 22, en la víspera navideña, Milei pasó a saludar a los periodistas acreditados de Casa Rosada y se encontraba junto al mandatario.

Incluso fue parte del equipo que acompañó a Milei al debate presidencial, viajó con él a Estados Unidos para agradecer al Rebe de Lubavitch y también estuvo en la sesión especial que encabezó Martín Menem en el Congreso. En esa última oportunidad, acompañó a Karina Milei, lo cual quedó documentado en distintas fotografías del momento.

Según informaron conocidos de Suli a NOTICIAS, se trata de alguien de clase media trabajadora, hijo de profesionales que creció en Barracas, pero sin un trabajo fijo. "Estaba casi desempleado, por eso cuando se acercó a Milei pudo ponerse a colaborar rápido, porque tenía mucho tiempo disponible", recuerdan.

Ramón Hernández compartió un tiempo su función de secretario privado de Carlos Menem junto a Miguel Angel Vicco, que debió dejar el cargo cuando quedó sospechado de vender leche en mal estado. Oriundo de La Rioja y nacido en 1951, Hernández conoció a Menem de joven como jugador de básquet en el Club Atlético Facundo. También se desempeñó en la policía local, en el banco provincial y fue basquetbolista durante varios años.

Se trataba de una de las personas más influyentes del círculo de confianza del exmandatario, descrito por sus conocidos como alguien leal. Durante sus diez años de gobierno, fue la sombra de Menem, siendo que nadie más que la familia del mandatario podía hablar con el expresidente sin pasar por el filtro de Hernández.

Estuvo junto al exsenador en todo momento: cuando falleció Carlos Menem Jr. en 1995, cuando sufrieron un accidente de aviación e incluso fue el primero en visitarlo en la quinta de Don Torcuato luego de que el juez Jorge Urso detuvo a Menem por la causa de la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador durante el menemismo.

Cuando Menem volvió al Senado en diciembre de 2005, Hernández fue nombrado su asesor en la Cámara Alta. Para ese entonces, el exsecretario privado tenía pendiente con la Justicia una causa por presunto enriquecimiento ilícito por tener una cuenta por seis millones de dólares en el banco Gotardo y otra cuenta en Suiza con importe desconocido.

Daniel Muñoz, secretario privado de Néstor Kirchner involucrado en los Panama y Pandora Papers

Héctor Daniel Muñoz fue el secretario privado de Néstor Kirchner durante toda su presidencia (2003-2007) y en los primeros dos años de Cristina al frente del ejecutivo. Era un hombre que había llegado desde Río Gallegos y tal vez uno de los que más sufría los cambios de humor de Kirchner, consignó NOTICIAS.

El exsecretario de Néstor y Cristina conocía al matrimonio desde que trabajaba como cobrador en el estudio jurídico de los K en Río Gallegos. Entre 1995 y 2003 fue "asesor de tercera" en el Estado Provincial, hasta que cuando Néstor llegó a la Presidencia, Muñoz se encargó de asistir al primer mandatario en todo. Era la persona que atendía el teléfono rojo. Para hablar con Kirchner, primero había que hablar con él.

Sin embargo, en 2009 debió renunciar a su puesto luego de que el juez Claudio Bonadio lo imputara por enriquecimiento ilícito junto a otros secretarios. Cuando Muñoz llegó al Gobierno declaró que sólo tenía un VW Gol modelo '99 y su sueldo como secretario presidencial. Cuando se fue en 2009 declaró un terreno de 675 metros cuadrados en Mar de las Pampas, otro de 1.285 metros cuadrados en El Calafate (donde construyó cabañas), un Ford Focus 2006 y 430 mil pesos en ahorros.

Sumado a esto, en abril de 2016, la investigación internacional Panama Papers reveló que junto a su mujer, Carolina Pochetti, era titular de Gold Black Limited, una offshore en las Islas Vírgenes Británicas. En 2021, su nombre apareció en una filtración de los Pandora Papers. El estudio involucró a Muñoz en la sociedad offshore denominada Old Wolf Limited. Según la investigación internacional el 12 de enero de 2015 el ex secretario de los Kirchner, fallecido en 2016, adquirió el 50% de las acciones de la empresa y su esposa, Carolina Pochetti, el otro 50%.

La relación de Muñoz Pochetti comenzó en 2007 y en 2011 se casaron. La mujer fue detenida en 2018 y aceptada como arrepentida en 2019 en la causa de los Cuadernos de las Coimas. Por su parte, Muñoz falleció en 2016 como consecuencia de un cáncer. Se fue con un crecimiento de sus bienes y también investigado por la Justicia. Entre el 2003 y el 2008 tuvo un incremento patrimonial de 11.180%.

Isidro Bounine, secretario de Cristina Kirchner e involucrado en la causa cuadernos

Isidro Bounine, hijo de la niñera que tuvo Florencia Kirchner en su niñez, fue secretario de Cristina Kirchner hasta 2011. Originalmente, había comenzado como secretario privado de Héctor Icazuriaga, exjefe de la SIDE, y en 2005 empezó a trabajar para la expresidenta en la campaña electoral en la que le ganó las elecciones bonaerenses a Hilda "Chiche" Duhalde.

El hombre se retiró de su cargo y de la escena pública en 2011, seis años después de su ingreso a la función pública con 15 mil pesos en su cuenta bancaria. Para 2008 sus bienes habían ascendido a más de 830 mil pesos.

En 2019, el juez Claudio Bonadio ordenó su detención en el marco de la causa cuadernos, luego de que el exministro de Hacienda de Santa Cruz Juan Manuel Campillo declarara como arrepentido. Hasta ese entonces, Bounine era el único ex secretario de la expresidenta que hasta el momento no había sido salpicado en la causa

Bounine ya había sido sobreseído por el mismo Bonadio varios años atrás, por presunto enriquecimiento. La investigación se centraba entonces en que la declaración jurada de Bounine había crecido 50 veces, pero el entonces portador de los teléfonos de CFK pudo argumentar que como era soltero, sin hijos y con gastos extremadamente bajos, los bienes adquiridos respondían a sus ingresos legales. En esa causa lo defendió el exjuez y exministro de Justicia León Arslanián.

Pablo Barreiro, el secretario tuitero de Cristina Kirchner y que denunció ser "apretado" por Bonadio

Pablo Barreiro fue nombrado secretario de Cristina Kirchner el 17 de enero de 2010 con tan solo 26 años. Entró en la Casa Rosada tras la salida de Fabián Gutiérrez, aunque su ascenso como el secretario privado preferido de Cristina llegó tras la renuncia de Isidro Bounine, el 13 de marzo de 2011.

Es hijo de Ricardo Barreiro, amigo de la familia Kirchner, que también se desempeñó secretario privado durante la presidencia de Néstor Kirchner. Pablo Barreiro trabajó durante seis años como secretario privado de Cristina Kirchner. "Me dedicaba a manejar la agenda, entre muchas otras cosas", explicó en declaraciones a El Destape Radio.

En 2015, renunció a su cargo. "Acéptase, a partir del 8 de junio de 2015, la renuncia presentada por el señor Pablo Erasmo Barreiro al cargo de Secretario Adjunto de la Presidenta de la Nación", precisa el decreto publicado en el Boletín Oficial.

Cinco años después, en 2020, relató que fue "apretado" por Claudio Bonadio, Carlos Stornelli y Marcelo D’Alessio en la causa de los cuadernos. Se refirió a la detención de su padre Ricardo, conocido como el "jardinero K", y al momento en que buscaron persuadirlo para que hable como arrepentido.

De acuerdo con su testimonio, el falso abogado le dijo: "Escuchame gordo, yo te quiero ayudar a vos. Acá hay un tema, y es que vos y tu papá no están diciendo la verdad”, contó Barreiro y se preguntó: "No se cuál era la verdad que querían que dijera, pero sabemos que era mentir sobre Cristina y tirar mierda para arriba". "No venían por mí. A ellos lo que les interesaba era que hable de Cristina, si sabía algo, y si no sabía que lo invente. No les importaba”, sostuvo Barreiro.

Darío Nieto, secretario de Mauricio Macri investigado por espionaje ilegal

Darío Nieto fue el secretario privado de Mauricio Macri durante su gestión y desde el mismo día que asumió. Sumado a esto, a principios de 2017, fue designado por decreto como Coordinador General de Asuntos Presidenciales de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación. Al iniciar su gestión con el exmandatario en 2016, declaró un patrimonio de $ 1.057.385,00, y se retiró de la gestión en 2019 con $ 5.592.284,09.

Cuando asumió Macri, Nieto lo acompañó en todo momento, incluso en el auto que llevaba al entonces Presidente y su esposa e hija, Juliana Awada y Antonia. Desde allí, se encargó siempre de la agenda del mandatario, incluso de la comunicación y hasta las camisas que usó Macri en el poder.

El exsecretario privado es politólogo de la UBA. Antes de llegar a Macri, fue Coordinador de Campaña de Gabriela Michetti como candidata a Vicepresidenta de la Nación en 2015.

En 2011 inició como asesor parlamentario del exdiputado Francisco Quintana en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el medio, se encargó también de ser el Coordinador de Comunicación en las campañas electorales de Carlos Javier Mac Allister a gobernador por La Pampa, y en menor medida la de Oscar Aguad en Córdoba.

Establecido en la sede de Balcarce al 400, fue ascendiendo hasta ganarse la confianza de Macri. Desde su entorno, según detallaron en los portales de La Nación y Letra P, entró rápidamente en confianza porque a pesar de ser un militante "reservado" y "laburador", tiene un gran sentido del humor y era de los mejores jugadores de fútbol entre los partidos que se disputaban en el PRO.

Dentro del PRO, también fue asesor en la Dirección General de Gestión de Políticas del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y en la Dirección General de Políticas de Juventud. Además de la UBA, se formó en un Máster en Comunicación Política e Institucional en el Instituto Universitario Ortega y Gasset. Darío Nieto fue becario del Programa FURP USA 2011 (Fundación Universitaria del Río de la Plata-Estados Unidos de América) y participó del programa de intercambio de jóvenes líderes políticos con Chile, organizado por la Fundación Nuevas Generaciones y la Fundación Hanns Seidel.

En 2020, fue allanado por el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, en el marco de la causa de espionaje ilegal perpetrado desde la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno macrista, escándalo que destapó seguimientos a funcionarios de primera línea hasta del propio macrismo, además de periodistas. En el procedimiento, se habrían ordenado la requisa y secuestro de agendas y teléfonos de Nieto, entre otros elementos.

