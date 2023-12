La derogación de la "Ley del Libro" solo beneficiará a las grandes superficies en perjuicio de las librerías

El miércoles pasado, el gobierno liderado por Javier Milei presentó en el Congreso la "Ley Ómnibus", un proyecto titulado "Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos" con el propósito de modernizar el Estado, impulsando modificaciones en diversos ámbitos: legal, económico, político, cultural, entre otros. El proyecto también se mete con la industria editorial y del libro.

“No se entiende el porqué de esta medida desmesurada sin haber hecho un estudio previo”, indicó Tamara Sternberg, Directora de El Emporio Ediciones.

Durante el 2023 el precio de los libros aumentó hasta 350 por ciento

En el proyecto se propone la derogación de la Ley N.º 25.542, más bien conocida como “Ley de Defensa de la Actividad Librera”. Bajo esta normativa, editoriales, importadores o representantes de libros establecen un precio uniforme de venta al público de los libros. Es decir, todos los libros en todas las librerías valen lo mismo.

“No es una cosa nuestra, en España, en Francia, en Portugal esto existe. En Inglaterra, por el contrario, no existe y eso llevó a desaparecer un montón de pequeñas librerías”, explicó el librero, Ruben Goldberg.

Esta normativa busca proteger a las librerías frente a grandes depósitos, como los supermercados. En el caso de que un supermercado adquiera uno o dos libros de gran demanda y los ofrezca a precios muy bajos, ya sea debido a sus grandes volúmenes de manejo o como parte de una oferta promocional, las librerías, en comparación, experimentarán una considerable disminución en sus ventas.

“Ellos lo ponen a los precios que les da la gana porque tienen mejores condiciones, las librerías pequeñas sufren en eso. Los libros que no se venden en cantidad son lo que sustentan a las librerías. Por eso las librerías sobreviven con el pasar y correr de los tiempos”, indicó.

Es por este último punto que varios organismos y referentes del rubro alegan que la nueva ley atentaría contra la bibliodiversidad y “su derogación haría colapsar a toda la cadena de valor del libro, sobre todo a los eslabones más débiles”, según dijo la Fundación del Libro (ente que organiza la Feria del Libro en Buenos Aires), en un comunicado emitido.

Paralelamente, esta situación no solo afectaría a las librerías, sino también en las editoriales independientes y de menor tamaño. Si esta medida se implementa, les resultará más difícil colocar sus libros en el mercado, lo que podría afectar su viabilidad y capacidad para competir en el sector editorial. “Las editoriales pymes se verán impedidas de invertir y apostar por nuevos autores, por escritores y escritoras noveles quienes no cuentan con la posibilidad de ser publicados por grandes grupos editoriales. De esta forma, excelentes obras y artistas perderán la posibilidad de que su trabajo sea conocido por el público, generando que la industria editorial argentina como tal se vea reducida a una mera expresión comercial”, explica una carta lanzada por la Cámara Argentina del Libro.

“No es bueno, esto no es bueno. No ayuda, no va a ayudar al lector ni facilitar ni beneficiar, no va por ahí. A nosotros los libreros nos complica”, finalizó Goldberg.

Contra las bibliotecas populares

No obstante, las alteraciones no se limitan a eso; en el quinto apartado del decreto, el documento se enfoca específicamente en la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP). Esta entidad se ve especialmente afectada por la derogación del Fondo Especial, establecido por la Ley 23.351. Referentes del rubro alertan sobre la falta de financiamiento para las Bibliotecas Populares y la supresión de la asistencia que el Estado proporciona a estas asociaciones civiles.

“Justamente están hablando de las pruebas PISA, del sistema educativo y esto que están promoviendo con el tema de la cultura no va de la mano con eso”, resaltó Sternberg.