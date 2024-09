Mestre: “A Juez ya lo acompañamos, ahora los candidatos tienen que ser del radicalismo”

Horas frenéticas se vivieron en el seno del radicalismo cordobés en lo que fue la previa al acuerdo que se anunció de manera oficial el pasado lunes. En la antesala hubo llamadas cruzadas entre los principales representantes de los diversos núcleos internos quienes finalmente, y al borde del sonido de la campana, lograron evitar la vía judicial.

Uno de los protagonistas centrales de la discusión fue el exintendente capitalino Ramón Mestre, líder del espacio Más Radicalismo quien dialogó con PERFIL CÓRDOBA y detalló cuáles fueron los puntos acordados. Mestre subrayó la necesidad de fortalecer el partido y resaltó la diferencia en materia ideológica y de banderas que el radicalismo tiene con La Libertad Avanza, el espacio liderado por el presidente Javier Milei.

“Hubo diferencias y yo sé que desde afuera se ve la interna radical de manera muy compleja, lo que pasa es que ningún partido de nuestro país tiene una democracia interna como la que tiene el radicalismo. A otros los ordena el poder y la billetera, a nosotros la democracia y el voto de los afiliados”, señala.

–¿En qué consiste el acuerdo que se alcanzó en el radicalismo?

–Hemos coincidido en hacer más radicalismo. Estamos convencidos de que la identidad del radicalismo no debe quedar en un segundo o tercer plano. Se han ratificado los principios que ha enarbolado el partido en 120 años, como son la salud y la defensa a los jubilados, que son temas centrales. Creemos en el Estado presente y que efectivamente pueda no generar gastos superfluos. También coincidimos que en el 2025, y en el 2027 cuando se elija gobernador e intendente, los principales binomios deben estar encabezados por dirigentes radicales. Para eso tiene que haber apertura de partido, propuestas sólidas, un partido que evolucione. Hay ideas que no debemos traicionar y creo que tras dialogar entre las partes nos pusimos de acuerdo después de horas de debate. Creo que han quedado equilibrado las autoridades y la integración del Comité.

–Cuando enumera las principales consignas del partido y la noción del Estado presente, marca distancia con las políticas del presidente Milei. ¿Cree que son irreconciliables esas diferencias?

–No es personal con el Presidente, incluso algunos planteos de cambio nosotros los trabajamos cuando recorrimos el país siendo miembros de la mesa nacional de Juntos por el Cambio, sólo que después no llegamos, todos saben lo que pasó. Algunos de los cambios que nosotros proponíamos, el Presidente intenta llevarlos adelante pero de una manera autocrática, totalitaria. Esto no es cuestión de gritar, hay que pensar en la microeconomía y no tanto en la macro, en eso hay que enfocarse en vez de viajar tanto al exterior, han sido viajes de índole personal, académicos y que han pagado los argentinos, sin ningún beneficio para el pueblo argentino. No hay que confundirse con las prioridades y eso se vio en los últimos días.

–¿Cómo es eso?

–El presidente viaja mucho al exterior pero se pelea con Brasil, Uruguay, Chile, Colombia, España… Si la prioridad es crear fondos especiales por 100.000 millones para la Side y no se prioriza la educación o la jubilación, algo pasa. Las marchas más importantes contra este gobierno han sido por la educación y nada iguala más que la educación. Veo a algunos radicales que se pueden estar “leonizando” y nosotros lo que queremos es fortalecer el partido desde Córdoba, ser una opción para la gente. Vemos también al gobierno provincial con muchas dificultades, con una posición totalitaria, han entrado en la lógica del juego de Pacman que devora dirigentes y ese tipo de juego en la política no va. A mí dejame con los valores del radicalismo.

–De los radicales que se están leonizando, según sus palabras, algunos son o eran definidos como “mestristas”. ¿Qué le genera esos nuevos alineamientos?

–Nosotros buscamos la unidad en el radicalismo, un objetivo común, encabezar las listas y fortalecer la identidad partidaria. Ya lo dijo Alfonsín: “Si algún desprevenido toma un atajo”, es algo muy propio de estos tiempos y no le hace bien al sistema de partidos. Creo que aquellos que abandonan su identidad no les hace bien, es una actitud que cae en saco roto. No somos todos iguales, algunos tenemos las convicciones firmes, tenemos claras las ideas pero si alguien se llega a ir o está pensando en irse, que deje de ser radical y que se vaya. No me genera dolor porque habla más de ellos y de sus proyectos personales que de un proyecto común. En la política argentina hay mucho de esto, la degradación no se da porque sí. Hay tipos que pasaron por todos los lugares siempre de una manera tribunera, buscando quedar bien para la tribuna.

–Cuando usted habla de encabezar alianzas, cómo cree que van a poder zanjar diferencias con Luis Juez, quien ya expresó su voluntad de ir por una nueva candidatura a gobernador.

–Juez es de otro partido político, nuestra alianza terminó el día de la elección. Que después haya conversaciones, puede ocurrir. Nosotros votamos con nuestra libreta y en esta lista de unidad que el radicalismo presenta, la firme decisión de nuestro partido es volver a pelear la candidatura a gobernador. La política de alianzas después se verá. A Juez ya lo acompañamos en la elección pasada. Cuando me pongo a rememorar pienso que desde 2003 hasta acá, él fue siempre candidato a gobernador o candidato a intendente. Ya llegamos hasta acá, él dijo infinidad de veces que era la última, me parece, humildemente, que esta vez nos toca a nosotros. Eso no significa que rompamos lanza. La decisión es que el radicalismo encabece. Para eso hay que trabajar mucho: falta, pero hay que empezar a moverse ya.

–En sus redes sociales usted muestra que sigue recorriendo seccionales. En esa idea de que la UCR encabece en 2025 y 2027, ¿en qué lugar se ve usted?

–A mí me pueden decir mil cosas pero nadie podrá decir que soy un fundamentalista de la corbata. Ando en la calle, voy a la popular, tal vez sin poder dar una respuesta, pero escuchando, eso tiene un valor enorme. La ciudadanía se queja de que aparecemos cuando hay elecciones, pero eso a mí no me lo pueden endilgar. Yo estoy permanentemente recorriendo los barrios, hay que sacarse la corbata y embarrarse más las zapatillas, lo he vivido así aun siendo intendente. En lo personal, no pienso en una candidatura. Yo no tengo ningún cargo rentado, hace cinco años que no vivo del Estado, soy abogado, me va bien, y mi situación no escapa a la situación dificultosa que vive el país. Si me preguntás si me gustaría volver a ocupar un cargo ejecutivo con la experiencia que tengo, sin dudas. El partido tiene que decidir primero, que la gente acompañe. El caballo debe estar adelante del carro, esto significa que hay que tener una política arquitectónica que construya una estructura, un método para llevar adelante soluciones que hoy son muy necesarias.

-¿Con Rodrigo de Loredo tienen diálogo?

-Hace bastante que no dialogo. Él ha logrado tener mucha visibilidad y está trabajando fuerte desde su lugar en Diputados. Ya lo vamos a tener seguramente.