Munir Bracco: “Estamos cruzando el límite del todos contra todos” y pidió sensatez a la dirigencia

El sacerdote Munir Bracco, párroco del barrio Poeta Lugones de Córdoba, describió un escenario social “complejo y difícil” y advirtió sobre el clima hostil que atraviesa al país, con tensa calma y elecciones que “mueven todo” y agravan la tensión. El jueves desde su cuenta en X, escribió: “Es importante que funcione “la macro” pero también “la micro”, porque si eso no ocurre sufre el ciudadano de a pie, especialmente, los más vulnerables y desprotegidos”.

Entrevistado en Punto a Punto Radio (90.7), planteó -en la misma línea- que a muchísima gente le cuesta llegar a fin de mes, que los más pobres y vulnerables son los más golpeados, pero también el trabajador que no logra cubrir gastos básicos y termina ajustando, recortando y hasta financiando la comida, algo que consideró “increíble”.

— ¿Cómo ve la situación social en Córdoba?

— Estamos viviendo un tiempo complejo. Hablamos de Córdoba, pero no podemos ‘desenmarcarla’ de la situación en todo el país. Es un tiempo difícil. Una de las cosas que preocupan es lo difícil que está para muchísima gente poder llegar a fin de mes. Está difícil para los más pobres y vulnerables, y también para el trabajador que no llega a fin de mes; no todo el mundo puede pagar los impuestos o cubrir costos básicos, cada vez se trabaja más. Hay que rebuscársela: hacer más ajustes y recortes en la casa, privarse de muchas cosas. Lo del financiamiento de la comida es increíble: pensar que haya que financiar la comida es realmente increíble. Y, por otro lado, hay un clima hostil, una tensa calma. Necesitamos más serenidad, empezando por nuestros dirigentes. Ya sabemos que en Argentina cada vez que hay elecciones se mueve todo.

— ¿Aumentó el pedido de asistencia a la Iglesia de sectores que antes no lo hacían?

— Sí, ha aumentado. En Cáritas Arquidiocesana es menos la ayuda que se da porque es menos la ayuda que llega. A veces empresas donan fideos, arroz, y sale, pero como hay ayudas que antes se recibían y ahora no, eso repercute. En mi parroquia —que no es de zona roja de pobreza— tenemos lista de espera. Todos los meses damos 70 módulos alimentarios a gente de la zona; damos 70 porque hasta ahí llegamos. ¿Qué hacemos? Hacemos lista de espera, vamos a las casas, vemos la realidad: si hay alguna persona enferma, si hay mayores, y vamos priorizando de acuerdo a eso. Eso está pasando.

Ángel Rossi: “bajó la inflación, pero subió la pobreza”

— ¿Qué está viendo entre los jubilados y en el mundo del trabajo?

— Los jubilados, como dijo el arzobispo, a veces tienen que elegir entre comer o medicarse: se saltean medicamentos, compran uno o la mitad y así se van salteando para poder comer. La gente que revuelve la basura la vemos todos los días; hay quienes buscan, quienes venden cartón, muchos saliendo a vender bolsitas. Y hay desempleo. Muchos nos dicen “padre, si sabe algo, me quedé sin laburo”. En un negocio grande vi a una mujer llorando: “nos están apretando para que renunciemos”; nos exigen, nos tratan mal, hacen todo lo posible para cansarnos y que renunciemos, para reducir personal. Es muy duro y muy triste. Suben la nafta y los impuestos, todo se complica. Hay locales que van cerrando; empresas que reducen personal porque no se llega. Esa es la situación.

“La pobreza en Argentina es estructural”

— ¿Con las elecciones puede cambiar algo?

— Me parece que no. La pobreza en Argentina es estructural, no es de ahora. Ojalá los nuevos legisladores acompañen, pero esto no se soluciona de un día para otro. Falta sensatez y diálogo, sentido común y diálogo. Cuando vemos el maltrato de dirigentes, se habilita a que el otro maltrate. Si el de arriba maltrata, me habilita a mí para maltratar. Es muy grave: desprecio, agresión, descalificación, odio. Como dijo el arzobispo Eduardo: estamos al límite del “todos contra todos”. Se cruzan los límites de la agresividad: parece que ya se dijo todo, pero aparece una nueva descalificación. Lo peor es que, cuando uno marca que alguien es un maleducado, te dicen que es estrategia: la polarización “rinde”, destruir al otro para aglutinar en los extremos. ¿Qué te pasa en la cabeza para llegar a esa degradación moral, humana y espiritual? Nunca lo había visto así, tan naturalizada la degradación. Como dice el arzobispo: el que degrada es porque está degradado; el que insulta y rebaja al otro es porque es bajo él o ella. Y estamos todos los argentinos en el medio de esto.

— ¿Se refiere al presidente Milei?

— Me refiero a todos los que descalifican en redes y discursos, dirigentes políticos, a todos los que agreden o piensan cómo destruir al otro, sea quien sea. Si alguien de arriba lo hace, habilita al de abajo a hacerlo. Es una estrategia en muchos. Los dirigentes deberían pensar no en construir poder, sino en el bien común. Si se piensa en destruir al otro para sostener el poder, se pisotea al ciudadano. Debe prevalecer la sensatez, el diálogo, el consenso, pensando en la gente: en el jubilado, en el discapacitado, en los niños, en quien trabaja y no llega a fin de mes.

“La esperanza se activa cuando parece que no hay nada para esperar”

— ¿Hay lugar para la esperanza? ¿Cómo seguimos?

— Sí, hay esperanza. Se ve en mucha gente que no hace ruido, pero hace mucho bien: los que ayudan en comedores, merenderos, apoyos escolares, emprendimientos laborales; los que transmiten buenas noticias; el que no baja los brazos; la solidaridad de tanta gente; las comunidades donde alguien que no puede trabajar sale igual a dar una mano. Eso nos da esperanza. Quienes tenemos fe, la ponemos en Dios. Este fin de semana es la colecta Más por Menos: ayuda a microemprendimientos, sostiene espacios educativos y también a quienes se asisten con alimentos. La esperanza se sostiene con solidaridad y fraternidad, con los que dialogan, buscan, no se resignan y piensan el bien común. Es difícil, pero la esperanza se activa cuando parece que no hay nada para esperar.

Pobreza estructural en Córdoba: reclaman acción pastoral urgente

— ¿El cordobés sigue siendo solidario?

— Sí. Hay gente que sufre adicciones y se acerca a ayudar. En los barrios, cuando alguien necesita algo, se activan los grupos de WhatsApp: “necesito un medicamento”, se hace una colecta y se ayuda. Esa es la gente que sostiene la esperanza. El optimismo es temperamental —“dale, vamos a andar bien”—; la esperanza es creer que es posible, como la luz: es indispensable cuando está oscuro. Nuestro pueblo tiene esperanza.

— Los vetos a la ley de financiamiento universitario y a la ley de Garrahan, ¿provocan daño?

— Sí, porque tocan temas sensibles. Debería haber más diálogo y acuerdo, pensar más en la realidad que se sufre. Todos estamos de acuerdo en auditar, controlar y revisar; lo que no puede ser es el “todo o nada”. En discapacidad es muy grave: no se puede maltratar a las personas con discapacidad, a quienes brindan el servicio o a los familiares. Es lo más sagrado. A veces tienen que hacer cosas imposibles: uno me decía que debía viajar para demostrar la discapacidad, pero no puede moverse. No podemos ser tan insensibles ni estar tan lejos de la realidad. Que se controle, claro, porque es tristísimo que alguien se haga pasar por inválido para cobrar un plan, pero eso no da derecho a complicarle la vida a quien sí lo necesita. Hay que tener empatía y facilitar la vida, no dificultarla. Todo esto duele y repercute, pero esa gente está acostumbrada a luchar y no baja los brazos.

