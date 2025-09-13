RenunciaMilei: las redes no le dan tregua ni en el fin de semana al Gobierno

El gobierno libertario que encabeza Javier Milei vive sus peores días. De aquellas encuestas con las que prometía "arrasar al kirchnerismo" y "pintar de violeta la provincia de Buenos Aires" pasó sin escalas a una durísima derrota y se vio ante un escenario que no solo no esperaba, no solo en la política real, sino especialmente en la virtual, donde se vanagloriaba de "marcar agenda". Así intentó dar alguna idea de negociaciones con gobernadores formando "mesas políticas", que al menos en estos días poco tardaron en no llegar a nada por los duros vetos que dispuso Milei rechazando Emergencia pediátrica (el caso del Hospital Garrahan), el financiamiento universitario y sobre todo dejando a las provincias sin el reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Todo eos lo había aprobado el Congreso y deberá entrar de nuevo en debate, a ver si desde el Parlamento pueden torcer la "motosierra" presidencial.

También, el oficialismo anunció el ascenso de Lisandro Catalán a ministro del Interior, pero como decíamos esas señales poco tardaron en chocar con el humor social y político. Tampoco aportó más que memes el fallido acto en Tucumán, con un rudimentario discurso de Karina Milei, mostrando escasa convocatoria y abrió la puerta a una oleada de memes en redes sociales, que desde lanoche del viernes tenían como tendencia 1 en X a nivel nacional el hashtag #RenunciaMilei.

Karina Milei estuvo ante los militantes convocados en el Club Villa Luján de San Miguel de Tucumán, junto a Catalán y Martín Menem, en una suerte de "lanzamiento" de la campaña nacional nacional con vistas a las elecciones de octubre.

Sin embargo, el acto dejó al auditorio desconcertado y convirtió las redes en un caldo de ironías.

Así #RenunciaMilei era la tendencia principal en X este sábado ya camino al mediodía, con miles de posteos que se repartían entre opositores que solo esperan una debacle total del Gobierno, y otros usuarios que, viendo la pendiente de LLA, claman en reiterarlo a Milei los pedidos de cambios y renuncias "antes que sea demasiado tarde". Mostramos entonces algunos de esos mensajes de los miles que se apiñaban en esa tendencia 1 nacional desde el viernes por la noche:

